Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz için Avrupa devlerinden teklifler gelmeye devam ediyor.
25 yaşındaki oyuncuya son olarak İtalyan ekibi talip oldu.
GERİ DÖNÜŞ YAPILDI
İtalya basınından CalcioMercato'nun haberine göre Inter, Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a transfer teklifinde bulundu. Söz konusu haberde Galatasaray'ın transfer için 35 milyon Euro bonservis bedeli istediği iddia edildi.
Sarı-kırmızılı ekip ile oynadığı 4 sezonda 3 şampiyonluk yaşayan Barış Alper Yılmaz'ın 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunsa da yıldız oyuncuya Inter'in dışında Premier Lig ve Bundesliga'dan da talipler var.