Trabzonspor’a 2-0 mağlup olan Beşiktaş’ın hocası Vincenzo İtaliano için ülkesinden önemli bir iddia ortaya atıldı. Lazio’ya evinde 3-0 yenilen Juventus’ta Spalletti’nin gönderilmesi gündeme geldi. Siyah-beyazlıların yeni hoca adayları arasında Vincenzo İtaliano da var. Juve, resmi teklifte bulunursa İtaliano’nun kafası karışabilir. Çünkü Kartal’ın hocası, geçmişte Juventus’ta görev almak istediğini dile getirmişti. İtalyanlara göre Juve, Beşiktaş’a İtaliano’nun bonservis bedelini ödeyip transferi gerçekleştirebilir.

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