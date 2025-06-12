Hayal kırıklığı ile tamamlanan sezonların ardından Beşiktaş’ta ayakta kalan isimlerin başında Gedson Fernandes geliyor. Böyle olunca da Portekizli yıldıza teklifler yağıyor. Daha önce Rus kulüpleri Spartak Moskova ve Zenit’in radarına giren 26 yaşındaki futbolcuya bu kez İtalyan kulüpleri kanca attı.

Corriere dello Sport’un manşetten duyurduğu gelişmeye göre Lazio, Gedson Fernandes için girişimlere başladı. İtalyan ekibinin yeni teknik patronu Sarri’nin teknik kapasitesi ve temposunu çok beğendiği Portekizli yıldızın alınmasını istediği vurgulandı. Gedson’un bonservisinin yarısı Benfica’da.