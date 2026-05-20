Galatasaray ile üst üste dördüncü şampiyonluğuna ulaşan Okan Buruk’a ilgi artıyor. Tecrübeli teknik direktör İtalya Serie A ekibi Lazio'nun teknik direktör adayları arasına girdiği belirtildi. Corriere dello Sport’un haberine göre, Maurizio Sarri ile yollarını ayırmaya hazırlanan Lazio’nun birçok isim üzerinde durduğu aktarıldı.

Galatasaray ile üst üste şampiyonluklar yaşayan tecrübeli teknik adamın, geçmişte Inter forması giymesi nedeniyle İtalya futbolunu yakından tanımasının önemli bir detay olduğu vurgulandı. Haberde ayrıca Buruk'un, Galatasaray'ın başında gösterdiği başarı performansıyla Avrupa'da dikkat çekmeye devam ettiği ifade edildi.

Öte yandan Lazio'nun adayları arasında Thiago Motta'nın da yer aldığı aktarılırken, Sarri'nin ise sezon sonunda takımdan ayrılarak yeni bir maceraya başlayabileceği kaydedildi.