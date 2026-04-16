Galatasaray'ın sezon başında rekor bedelle Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Uğurcan Çakır için İtalyan devi harekete geçti,.

Uğurcan Çakır son haftalarda yakaladığı çıkış ve Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla göz doldurmaya devam etti.

HT Spor'un haberine göre Inter, Uğurcan Çakır ile ilgileniyor. İtalyan ekibinin henüz resmi bir teklifte bulunmadığı ancak nabız yokladığı ifade edildi. Galatasaray'ın ise tavrı net. Sarı-kırmızılıların, Inter ile Uğurcan Çakır görüşmeleri için masaya dahi oturmayı düşünmediği belirtildi.

Sarı kırmızılı forma ile 35 maçta görev alan Uğurcan Çakır, kalesinde 38 gol gördü. 30 yaşındaki file bekçisi 11 maçta rakiplerine gol izni vermedi.