Gelecek sezonun kadro planlamasını yapan Beşiktaş'ta gelecek olan isimler kadar gidecek isimler de kritik önem taşıyor. Birçok futbolcusuyla yollarını ayırmak isteyen Beşiktaş'ta kadroda tutulmak istenen isimlere de teklifler geliyor.

ÖNCE ORKUN SONRA EMİRHAN

Beşiktaş'a gelmeden önce Liverpool'u reddeden Orkun Kökçü'ye yaz transfer için ilginin yeniden arttığı bilinirken, bu kez bir başka as oyuncu Emirhan Topçu'ya teklif yapıldı.

TRT Spor'dan Barış Yurduseven'in haberine göre İtalyan devi Milan, 25 yaşındaki stoper için resmi teklifini Siyah-Beyazlılar'a iletti. Teklifin ayrıntılarının henüz netleşmediği ancak Milan'ın Beşiktaş ile doğrudan temasa geçtiği bildirildi.

Geçen sezon başında Beşiktaş'ın Çaykur Rize'den 3.4 milyon euroya transfer ettiği Emirhan Topçu'nun Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri 6 milyon euro. Öte yandan 25 yaşındaki milli futbolcu, Beşiktaş formasıyla iki sezonda çıktığı toplam 63 maçta 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.