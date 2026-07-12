İtalyan müziğinin önemli isimlerinden Peppino di Capri hayatını kaybetti. Gerçek adı Giuseppe Faiella olan sanatçının 86 yaşında yaşamını yitirdiği, menajerliği tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu.

Kariyeri boyunca birçok hit parçaya imza atan Peppino di Capri, özellikle "Champagne", "Non lo faccio più" ve "St. Tropez Twist" şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Sanatçının "St. Tropez Twist" adlı eseri, 1960'lı yılların başında Almanya müzik listelerinde ilk 10'a girmeyi başardı. Peppino di Capri, bazı şarkılarını Almanca, İngilizce ve Fransızca olarak da seslendirerek uluslararası bir kariyere imza attı.

İtalyan sanatçı, Sanremo Müzik Festivali'nde 1973 ve 1976 yıllarında birincilik elde etti. Uzun müzik kariyeri boyunca İtalya'nın sevilen sanatçıları arasında yer alan Peppino di Capri'nin ölüm nedeni hakkında ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

1939 yılında Capri Adası'nda dünyaya gelen sanatçının sahne adı olan "Peppino di Capri" de doğduğu adadan ilham alıyordu.