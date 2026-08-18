Sen neymişsin sinyor Vincenzo İtaliano... Futbol Direktörü Önder Özen’in önerisiyle siyah-beyazlıların yolunu tutan İtaliano, bilinmeyen bir hoca değildi. CV’sinde Fiorentina’yla üst üste iki kez Konferans Ligi finali oynamışlığı var. Ancak Beşiktaş’ta kısa sürede büyük işler başarması gerçekten takdire şayan. Sergen Yalçın döneminde küsen Djalo, Taylan, Emirhan ve Vaclav Cerny gibi isimleri parlatan İtaliano’nun başarısının sırrı müthiş oyun zekası.

GOL SAYISI ARTMALI

Avrupa ve ligde toplamda çıktığı 5 maçı kazanan Kara Kartal, rakip ağları 5 kez havalandırırken kalesinde gol görmedi. İtaliano, savunmayı geride tutmayıp ileride baskı yaparak rakiplerini engelliyor. Kilit isimler ise Salih Özcan ve Olaitan. İki futbolcu da baskılı futbollarıyla rakiplere göz açtırmıyor. Bu dönemde Kartal, 99 kez gol girişiminde bulunmuş. Şu an eleştirilen tek konu ise takımın birçok gol pozisyona girip az gol atması.