Beşiktaş, Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde Avrupa Ligi’nde önce Marsilya’yı 4-1, ardından Hoffenheim’ı deplasmanda 3-2 devirdi. Bir zamanlar kasımda lige havlu atmanın acısını yaşayan siyah-beyazlı taraftarlar da şimdi Avrupa Ligi’nde final hayalleri kuruyor. Bu hayali gördüren de İtalyan teknik adamın taktiksel disiplini ve mükemmeliyetçiliği. Italiano’nun bu özelliği Oh’un attığı golde net şekilde görüldü.

KUSURSUZLUK TALEP EDİYOR

Kartal skor üretmesine rağmen Italiano, Olaitan’a gerekli pas opsiyonunun üretilmemesi nedeniyle adeta çılgına döndü. Pozisyonun ardından genç yetenek İlhan Fakılı ve deneyimli orta saha Wilfred Ndidi’yi sert bir dille uyaran İtalyan çalıştırıcı, “Neden atağa katılmıyorsunuz, neden opsiyon üretmiyorsunuz?” diyerek oyuncularından hücum varyasyonlarında her an kusursuz olmalarını talep etti.

KİŞİYE DEĞİL SİSTEME BAĞLI

Italiano’nun bu reaksiyonu, takımın skor ne olursa olsun disiplinden kopmasını istemediğinin en net göstergesi oldu. Vlahovic oynamadığında Oh’un devreye girmesi, Orkun sakatlandığında Miretti’nin liderliği ele alıp takımı sakinleştirmesi, İlhan Fakılı ve Ndidi gibi isimlerin taktik disipline sadık kalması, Italiano’nun kişilere değil, sisteme dayalı, Avrupa kupalarında çıktığı son 8 maçın 7’sini kazanan amansız bir güç inşa etti.