İtalya'nın başkenti Roma'da sokaklarda küçük ve kompakt otomobillerin yoğunluğu dikkat çekiyor. Fiat Panda, Fiat 500, Lancia Ypsilon ve benzeri modellerin kentte sık tercih edilmesinin arkasında şehrin kendine özgü yapısı bulunuyor.

Roma'nın özellikle tarihi merkezindeki dar sokaklar ve sınırlı park alanları, küçük otomobilleri büyük araçlara göre daha kullanışlı hale getiriyor. Kompakt modeller, dar alanlarda daha rahat manevra yapılmasına ve park yeri bulmanın kolaylaşmasına imkan sağlıyor.

ZTL KURALLARI DA ETKİLİ

Kent merkezinde uygulanan ZTL (Trafiğe Sınırlı Alan) sistemi de ulaşım alışkanlıklarını şekillendiriyor. Roma'nın merkezindeki beş ZTL'de yalnızca belirli araçların izin verilen gün ve saatlerde geçişine izin veriliyor. Tarihi merkezde 2026 itibarıyla hız sınırının 30 kilometreye düşürülmesi de otomobil kullanımının şehir yapısına uyumlu hale getirilmesine yönelik adımlardan biri oldu.

EN ÇOK DİKKAT ÇEKEN MODELLER

Roma sokaklarında Fiat Panda ve Fiat 500'ün yanı sıra Lancia Ypsilon gibi küçük şehir otomobilleri öne çıkıyor. Roma'nın resmi araç paylaşım sisteminin filosunda da Fiat Panda, Lancia Y Hybrid ve Peugeot 208 gibi kompakt modeller bulunuyor.