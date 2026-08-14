Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Özgür Özel ile yaşadığı sorunları gerekçe göstererek geçtiğimiz yılın ağustos ayında CHP'den istifa etmiş ve AKP'ye katılmıştı.



AKP'ye geçişinin ardından eski partili arkadaşlarıyla sorunlar yaşayan ve sık sık muhalif isimleri hedef alan Çerçioğlu'nun aile şirketi Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. (JANTSA) zor günler geçiriyor.





İTALYANLAR GİTTİ, DÜŞÜŞ HIZLANDI



Özlem Çerçioğlu'nun eşi Ercan Çerçioğlu'nun yöneticisi olduğu şirketin Borsa İstanbul'da işlem gören hisseleri, AKP'ye yönelik transferin ardından prim yapmış ve tarihi seviyeleri görmüştü. Devam eden süreçte rüzgar tersine dönerken, önce hisseler normal seviyelerine geriledi ancak düşüşü engellenemeyen hisse yatırımcısına büyük paralar kaybettirdi.





Aydın merkezli üretim yapan ve dünyanın birçok ülkesine ihracat gerçekleştiren şirketin 12 yıllık İtalyan ortağı MV Italia SRL, mayıs ayında aldığı karar ile şirketteki tüm hisselerini 53 milyon 509 bin TL karşılığında satmış ve ortaklıktan ayrılmıştı.



ÜÇ AYDA 42 MİLYON TL ZARAR



İtalyan ortağın ayrılış kararı almasında şirketin kamuoyunda sıklıkla siyasi gelişmelerle anılması öne sürülürken, ortaklığın bitirilmesinin ardından şirketteki değer kaybı hız kazanarak devam etti.





Halihazırda 14,6 TL'ye kadar düşen lot fiyatlarıyla şirket son bir yılda yüzde 50'nin üzerinde değer kaybı yaşarken, şirket açıkladığı son bilançoda çeyreklik bazda 42 milyon TL zarar ettiğini duyurmuştu.