Beşiktaş, Galatasaray ve Ankaragücü formalarıyla Türk futboluna damga vuran efsane golcü Şükrü Gülesin, 1950 yılında İtalya'ya ayak basarak futbol tarihimizin ilk yurt dışı temsilcilerinden biri oldu. Çizme macerasına başkentin köklü kulübü Lazio'ya imza atarak başlayan milli forvet, ardından kiralık olarak Sicilya ekibi Palermo'nun yolunu tuttu. Ancak yetenekli bir Türk santrfor bekleyen İtalyan yöneticiler, kulüp binasına ulaşan resmi evrakları açtıklarında neye uğradıklarını şaşırdı.

"600 YAŞINDA FUTBOLCU TRANSFER ETMİŞİZ"

Transferin tescil işlemleri için Türkiye'den gönderilen kimlik ve lisans belgelerini titizlikle inceleyen dönemin Palermo başkanı, oyuncunun doğum yılı hanesinde yazan rakamları görünce adeta küçük dilini yuttu.

Belgedeki tarihi İtalyan yöneticilere gösteren başkan, kulüp koridorlarını çınlatan o meşhur feryadı kopardı: "İncil devrinden kalma, 600 yaşında bir futbolcu transfer etmişiz! Şuna bakın, adam 1300 doğumlu!" Kulüp idarecileri arasında bir anda "Tarih öncesinden kalma bir fosil mi transfer ettik?" şaşkınlığı yaşandı.

TAKVİM KARGAŞASI AYDINLANDI

İtalyanları dehşete düşüren bu sıra dışı durumun perde arkası ise çok geçmeden anlaşıldı. Türkiye'de o yıllarda resmi belgelerde henüz yer bulan Hicri ve Rumi takvim uygulaması, Miladi takvime göre hesap yapan İtalyan bürokratları ters köşeye yatırmıştı.

Evraklardaki "1300" ibaresi, dönemin geleneksel takvimine ait bir kayıttı. Gerçekte 14 Eylül 1922 doğumlu olan Şükrü Gülesin, iddia edildiği gibi 600 yaşında değil; henüz 28 yaşında, gücünün ve formunun zirvesinde bir yıldızdı. Gerçeğin anlaşılması ve resmi düzeltmelerin yapılmasıyla 6 asırlık "zaman yolculuğu" tatlıya bağlandı ve bu olay İtalyan futbol tarihinin en unutulmaz transfer anekdotlarından biri olarak kayıtlara geçti.