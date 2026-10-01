Gastronomi dünyasının kalbi İtalya’da, kuşaktan kuşağa aktarılan mutfak sırları her zaman merak konusu olmuştur. Evde yapılan pizzaların en büyük sorunu olan "ertesi güne kalınca kuruma ve sertleşme" problemi, meğer İtalyan şeflerin yüzyıllardır uyguladığı çok basit bir yöntemle tamamen ortadan kalkıyormuş.

Hamurun günlerce ilk günkü gibi yumuşak ve esnek kalmasını sağlayan bu sırrın arkasında ise sadece tek bir kaşık malzeme yatıyor.

Nesilden Nesile Aktarılan Napoli Sırrı

Napolili taş fırın ustalarının hamur mayalarken gizlice harca eklediği o sihirli malzeme: Patates nişastası (veya haşlanmış patates püresi).

İtalyan şefler, un karışımının içerisine eklenen sadece tek bir yemek kaşığı patates nişastasının, hamurdaki su moleküllerini hapsettiğini belirtiyor. Nişasta, pişme esnasında nemin dışarı kaçmasını engelliyor ve pizzanız fırından çıktıktan saatler sonra bile, hatta ertesi güne kaldığında dahi pamuksu dokusunu koruyor.

Asla Kurumayan İtalyan Pizza Hamuru Tarifi

Evde tam kıvamında ve asla kurumayan bir pizza tabanı hazırlamak istiyorsanız, malzemelerinize bu gizli dokunuşu eklemeniz yeterli.

Malzemeler:

• 500 gram ekmeklik un (Tip 00)

• 350 ml ılık su

• 1 paket kuru maya (veya 15 gram yaş maya)

• 1 tatlı kaşığı tuz

• 1 yemek kaşığı zeytinyağı

• Sihirli Dokunuş: 1 yemek kaşığı patates nişastası (veya ince ezilmiş haşlanmış patates)

Hazırlanışı:

1. Geniş bir kaba unu eleyin ve üzerine tek bir kaşık patates nişastasını ilave ederek harmanlayın.

2. Ilık suyun içinde mayayı aktifleştirin ve unlu karışıma yavaşça dökerek yoğurmaya başlayın.

3. Hamur toparlanırken zeytinyağı ve tuzu ekleyin. Pürüzsüz, kulak memesi kıvamından biraz daha yumuşak bir hamur elde edene kadar en az 10 dakika yoğurun.

4. Hamurunuzun üzerini nemli bir bezle örterek oda sıcaklığında 2 saat mayalanmaya bırakın.

5. Mayalanan hamuru bezelere ayırıp elinizle açın, dilediğiniz malzemeleri ekleyerek yüksek ısılı fırında pişirin.

Bu küçük İtalyan hilesi sayesinde pizzanız fırından çıktığında kenarları çıtır, içi ise yumuşacık kalacak.