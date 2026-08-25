İtalya'nın Milano kentinde lüksü ve gösterişi uç noktalarda yaşatan, tartışmalı eğlence adresi Villa Re Noir, kulisleri hareketlendiren iddiayla gündeme geldi. İtalyanları ikiye bölen ve yoğun tepkilere neden olan eğlence anlayışının, Türk gece kulübü işletmecileri tarafından Türkiye'ye getirilmesi için düğmeye basıldı.

HAVUZUN İÇİNDE DENİZ KIZI KOSTÜMLÜ KADINLAR

Alışılmış gece hayatı kalıplarını altüst eden mekan, sınırları zorlayan konseptiyle dikkat çekiyor. Dev havuzların tam ortasına yerleştirilen masalarda akşam yemeği yiyen konuklara, suyun altında süzülen deniz kızı kostümlü kadınlar bulunuyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise alkolün dozajıyla birlikte akrobasi performansları ve havai fişek şovları eğlenceyi adeta zirveye çıkartıyor.

“KADIN ONURUNU AYAKLAR ALTINA ALAN KONSEPT"

Milano’daki mekanın sergilediği bu şovlar İtalyanları ikiye böldü. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilerde konsept için "tam görgüsüzlere göre" ve "zengin şımarıklığı" yorumları yapılırken; kadınların gösterilerdeki nesneleştirilme biçimi "kadın onurunun ayaklar altına alındığı yer" ifadeleriyle eleştirildi.

YENİ ROTA İSTANBUL VE BODRUM! BENZER TARTIŞMALAR KAPIDA MI?

Sabah’ta yer alan habere göre, İtalya'da tartışmaların odağındaki eğlence anlayışına Türk turistlerin gösterdiği yoğun ilgi, yerli işletmecilerin dikkatini çekti. Gece hayatının önde gelen isimlerinin benzer konsepti Türkiye'ye uyarlamak adına görüşmelere başladığı iddia edildi. Projenin hayata geçirilmesi planlanan ilk lokasyonlar olarak İstanbul ve Bodrum konuşulurken, eğlence anlayışının Türkiye sahnelerine adım atması halinde nasıl bir tepki dalgası yaratacağı şimdiden merak konusu oldu.