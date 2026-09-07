Küresel otomotiv dünyasında dengeleri değiştirecek dev bir hamle gündeme bomba gibi düştü. Stellantis bünyesinde faaliyet gösteren ancak son dönemde ciddi finansal kayıplar yaşayan lüks otomobil üreticisi Maserati, Çinli teknoloji ve otomotiv devleriyle masaya oturdu.

ZARARA EDEN DEV MARKA İÇİN ÇİNLİLER KOLLARI SIVADI

Elde edilen bilgilere göre Stellantis, Maserati’nin geleceğini kurtarmak ve üretim kapasitesini artırmak amacıyla Çinli teknoloji devi Huawei ve otomotiv üreticisi JAC Group ile uzun vadeli bir sanayi ortaklığı üzerine görüşmeler yürütüyor.

Stellantis CEO'su Antonio Filosa’nın daha önce sinyallerini verdiği bu yeni strateji, Çinli markaların Avrupa otomotiv pazarındaki etkinliğini artırırken, İtalya’daki Cassino ve Modena fabrikalarının da üretim hacmini ciddi oranda yükseltmeyi hedefliyor.

YENİ STRATEJİ PLANI BEKLENİYOR

Maserati’nin masaya oturmasındaki en büyük etken, markanın son dönemdeki zayıf finansal performansı. Şirket, geçen yıl dünya genelinde 8 bin adedin altında araç teslimatı yapabilirken, 198 milyon euro düzeltilmiş faaliyet zararı açıkladı. Bu tablonun ardından gözler, aralık ayında duyurulması beklenen yeni strateji planına çevrildi.

LÜKS MARKADA KRİTİK VİRAJ

Gelişmelerin ardından açıklama yapan Stellantis sözcüsü, kesinleşmiş bir anlaşma olmadığını vurgulamakla birlikte, müşterilere en iyi mobilite çözümlerini sunmak adına küresel ölçekte farklı aktörlerle düzenli görüşmeler yaptıklarını doğruladı. Huawei ve JAC Group ile yürütülen bu temasların, Maserati’nin kaderini belirleyecek kritik bir viraj olduğu değerlendiriliyor.