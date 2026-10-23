Tarih kitaplarını baştan yazdıracak araştırmalar, dünya tarihinin kaderini belirleyen imparatorların doğduğu coğrafyayı gözler önüne serdi. Çizme'nin "bizim liderlerimiz" diyerek gurur duyduğu dev isimlerin önemli bir bölümünün anavatanı, bugün Türkiye sınırları içerisinde yer alan şehirler çıktı. Metropollerden Anadolu'nun kadim dağ köylerine uzanan bu harita, coğrafyamızın geçmişteki devasa stratejik gücünü bir kez daha tescilledi.

İSTANBUL AÇIK ARA ŞAMPİYON

Roma ve Doğu Roma imparatorluklarına çağlar boyunca başkentlik yapan İstanbul, doğduğu topraklar İstanbul olan imparator sayısı bakımından listenin açık ara zirvesinde yer alıyor. Aralarında son imparator XI. Konstantin'den II. Basil'e, Alexios Komnenos'tan Julian'a kadar tam 34 hükümdar İstanbul sınırlarında dünyaya gözlerini açtı.

KAPADOKYA VE AFYON DÜNYAYA DİZ ÇÖKTÜRDÜ

Sadece büyük kentler değil, Anadolu'nun kalbindeki şehirler de imparator yetiştirme konusunda ezber bozdu. Peri bacaları ve eşsiz doğasıyla tanınan Kapadokya bölgesi (Nevşehir, Niğde, Kayseri), Herakleios ve II. Nikephoros Phokas dahil 3 büyük imparatorun doğum yeri oldu. Afyonkarahisar ve çevresini kapsayan antik Frigya ile Emirdağ (Amorium) bölgesi ise II. Michael ve Theophilos gibi 3 kritik hükümdarı bağrından çıkardı.

TOROSLAR'DAN KAHRAMANMARAŞ'A UZANAN İMPARATORLAR KUŞAĞI

Güney hattı da dünya tarihinin akışında başrol oynadı. Kahramanmaraş (Afşin ve Germanicia) III. Leo ve Maurice olmak üzere 2 imparatorun doğduğu yer olurken; Mersin, Karaman ve Konya sınırlarını kapsayan Isauria ve Toroslar hattından Zeno, Procopius ve Leontius olmak üzere 3 dev isim çıktı. Bursa'nın tarihi ilçesi İznik ise II. Theodore ve II. Andronikos'a ev sahipliği yaptı.

ANADOLU'NUN DÖRT BİR YANINDAN ÇIKAN DEV İSİMLER

Listenin devamı Anadolu'nun ne denli köklü bir imparatorluk beşiği olduğunu kanıtlar nitelikte. Balıkesir Edremit'te III. Theodosius, Edirne'de I. Basil, Malatya'da I. Romanos, Tunceli Çemişgezek'te I. John Tzimiskes, İzmir kıyılarında Priscus Attalus ve Karadeniz (Paflagonya) bölgesinde IV. Michael dünyaya geldi. Toplamda 53 hükümdara ev sahipliği yapan bu topraklar, dünya tarihinin en büyük mirasını bünyesinde barındırmaya devam ediyor.