İtalya Serie A'nın dikkat çeken ekiplerinden Como, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Yunan temsilcisi AEK'i Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'nda konuk etti. Mücadeleye etkili başlayan ev sahibi ekip, karşılaşmanın 29. dakikasında önemli bir fırsattan yararlanamadı. Kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Da Cunha, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamayınca ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda baskısını artıran Cesc Fàbregas'ın öğrencileri, aradığı golü 57. dakikada buldu. Sahneye çıkan Luis Milla, attığı golle Como'yu 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü korumayı başaran İtalyan temsilcisi, sahadan 3 puanla ayrıldı. 5 MAÇTA 4 GALİBİYET ALDILAR Şampiyonlar Ligi sahnesinde sergilediği performansla Avrupa futbolunda adından söz ettiren Como, bu galibiyetle birlikte organizasyonda çıktığı 5. maçta 4. kez sahadan zaferle ayrıldı ve puanını 12'ye çıkardı. Konuk ekip AEK ise İtalya deplasmanından puansız dönerek haftayı 3 puanda tamamladı.

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