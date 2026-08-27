İstanbul’un en değerli bölgelerinden Sarıyer Ayazağa’da, itfaiye alanı olarak ayrılan kamu arazisi ranta açılıyor. 6 bin 141 metrekarelik arazi 20 Temmuz’da “Rezerv Yapı Alanı” ilan edildi. Ardından Çevre Bakanlığınca alana AVM, çarşı, ofis ve otel gibi ticari kullanımlar getirilmesi için plan değişikliği hazırlandı.

İBB İTİRAZ ETTİ AMA...

İBB İtfaiye Daire Başkanlığı, Ayazağa ve Cendere bölgesinin itfaiye olayları açısından yoğun olduğunu, bölgede başka istasyon bulunmadığını belirterek mevcut alanın korunmasını istedi. Şehir Planlama Müdürlüğü de yoğun yapılaşma ve vadideki ulaşım güçlüğü nedeniyle alanın itfaiye kullanımında kalmasının yangın riski, afet önlemleri ve acil müdahale açısından zorunlu olduğunu bildirdi. İBB İmar Şube Müdürlüğü de teklifin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Ek 8. maddesine aykırı olduğunu belirtti.

Ormana da kıymaya çalıştılar

Ulaşım Planlama Müdürlüğü itfaiye alanının kaldırılıp yerine ticari fonksiyonlar getirilmesinin Cendere Vadisi’ndeki araç trafiğini ve ulaşım talebini ciddi biçimde artıracağı uyarısında bulundu. Üstelik planın ilk halinde komşu 842 ve 487 parseller de bulunuyordu.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) söz konusu parsellerde fiili orman varlığı bulunduğunu bildirdi. Çevre Bakanlığı, OGM’nin bildirisi üzerine projeyi daralttı. Söz konusu parselin imar hakkının geçmişte yapılan uygulamalarla başka bir alanda kullanıldığı da ortaya çıktı.