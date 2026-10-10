Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Eski Siverek Caddesi'nde bulunan 8 katlı bir binanın çatısında öğle saatlerinde yangın başladı. Çatıdan yükselen yoğun dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. MAHSUR KALAN 7 KİŞİ KURTARILDI İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederken dumanların binanın üst katlarındaki dairelere sızdığını tespit etti. İçeride mahsur kalan 7 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla güvenli bir şekilde kurtarıldı. Yangın sırasında duman soluma şikayeti yaşayan 5 kişiye olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. Ekipler, binanın çatı katında hasar tespiti ve güvenlik kontrolü gerçekleştirdi.

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