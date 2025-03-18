Aydın’ın Nazilli ilçesinde, Yeşil Mahalle’de meydana gelen korkunç yangında, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli Turgay Gezgin’in eşi ve iki çocuğu hayatını kaybetti.
Yangın, Gezgin ailesinin evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına yapılan müdahale sonucu alevler söndürüldü.
Yangının ardından yapılan incelemelerde, Turgay Gezgin’in eşi Fatma Gezgin ile 4 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğunun yaşamını yitirdiği belirtildi. Yangın sırasında dışarıda olan Turgay Gezgin, mesai arkadaşlarından durumu öğrenerek eve geldi.
Evin önünde fenalaşan Turgay Gezgin, sağlık ekipleri tarafından müdahale edilerek tedavi altına alındı.