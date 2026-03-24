Mutfaklarda hızla yaygınlaşan hava fritözleri (airfryer), sağlıklı ve hızlı yemek hazırlama imkânı sunarken, hatalı kullanım durumunda ciddi yangın risklerini de beraberinde getiriyor.

Daily Express'de yer alan habere göre, İngiltere’de görev yapan itfaiyeci Richard Booth, son 10 ayda hava fritözlerinden kaynaklanan 9 ayrı yangına müdahale ettiklerini açıkladı. Yapılan değerlendirmelerde, yangınların büyük bölümünün kullanıcı hatalarından kaynaklandığı belirlendi.

Booth, özellikle cihazın yanlış konumlandırılması ve düzenli bakımının yapılmamasının en büyük risk faktörleri arasında yer aldığını ifade etti.

EN SIK YAPILAN HATALAR

İtfaiye ekiplerinin tespitlerine göre, kullanıcıların sıkça yaptığı bazı hatalar yangın riskini ciddi şekilde artırıyor:

-Cihazın mutfak dolaplarının altında çalıştırılması

-Ocak üzerine bırakılması ve farkında olmadan aktif hale gelmesi

-Havalandırma deliklerinin yağ ve kirle tıkanması

Düzenli temizlik yapılmaması

-Cihaz içinde ambalaj veya yabancı madde unutulması

Uzmanlara göre bu tür hatalar, kısa sürede aşırı ısınma ve alevlenmeye yol açabiliyor.

Türkiye’de son yıllarda airfryer kullanımının hızla arttığına dikkat çeken uzmanlar, özellikle küçük ve kapalı mutfak alanlarında riskin daha da büyüdüğünü belirtiyor.

Elektrikli mutfak aletlerine bağlı yangınların önemli bir kısmının kullanıcı hatalarından kaynaklandığına işaret edilerek, bilinçli kullanımın hayati önemde olduğu vurgulanıyor.

GÜVENLİ KULLANIM İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Uzmanlar, olası riskleri en aza indirmek için şu kurallara dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor:

-Cihazı açık ve havadar bir alanda kullanın

-Dolap altı gibi kapalı alanlardan uzak tutun

-Kablo ve fişleri düzenli kontrol edin

-Havalandırma deliklerini temiz tutun

-Cihazı kapasitesinin üzerinde doldurmayın

Ayrıca kullanım sonrasında cihazın prizden çekilmesi de olası riskleri azaltan önemli bir önlem olarak öne çıkıyor.

YANLIŞ AKSESUAR KULLANIMI TEHLİKEYİ ARTIRIYOR

İtfaiyeci Booth, hava fritözlerinde yağlı kağıt kullanımına da dikkat çekerek, bu alışkanlığın gereksiz ve riskli olduğunu belirtti. Yanlış aksesuar kullanımı ve aşırı doluluk, cihaz içinde alev oluşmasına neden olabiliyor.

Uzmanlar, hava fritözlerinin doğru kullanıldığında güvenli ve ekonomik cihazlar olduğunu vurgularken, ihmallerin ciddi sonuçlara yol açabileceği uyarısını yineliyor.

Türkiye’de de giderek yaygınlaşan bu cihazların bilinçli kullanımı, olası yangınların önüne geçilmesi açısından kritik önem taşıyor.