Yaz aylarında yaşanan orman yangınlarıyla mücadele eden itfaiye ekipleri, ev içi yangın güvenliğine dair önemli uyarılarda bulunuyor. Sıcak havalarda evlerde hava sirkülasyonu sağlamak amacıyla geceleri oda kapılarının açık bırakılması, olası bir yangın durumunda hayati tehlikeyi artırıyor. KAPI KAPALIYKEN SICAKLIK FARKI 500 DERECEYİ BULUYOR Yangın Güvenliği Araştırma Enstitüsü (UL Research) tarafından yürütülen "Uyumadan Önce Kapatın" adlı çalışma kapsamındaki test sonuçları, kapalı bir kapının yangın anındaki koruyucu rolünü ortaya koydu. Araştırma verilerine göre: Kapısı kapalı olan odada yangın sırasında oda sıcaklığı 37,7°C seviyesinin altında kalıyor ve kurtarma ekipleri ulaşana kadar içerideki hava solunabilir düzeyde tutulabiliyor. Kapısı açık odada aynı koşullarda sıcaklık 537,7°C'ye kadar yükseliyor. ZEHİRLİ GAZ SIZINTISINI ENGELLİYOR Elde edilen bulgular, iki senaryo arasında 500°C'lik bir sıcaklık farkı oluştuğunu gösteriyor. Kapalı tutulan oda kapısının, sıcaklık artışını yavaşlatmanın yanı sıra zehirli dumanların odaya dolmasını da kısmen engellediği ve müdahale öncesinde zaman kazandırdığı bildirildi. Ekipler, gece uyumadan önce yatak odası kapılarının kapatılması gerektiğini vurguladı.

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