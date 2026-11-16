Atama bekleyen öğretmenler, Ankara Ulus Atatürk Anıtı önünde, 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) kapsamında 50 bin öğretmen ataması ve branşlara adil kontenjan dağılımı yapılması talebiyle eylem yaptı. Öğretmen Tarık İbiri, “Biz sadece bu ülkenin çocuklarına kavuşmak, tahta başına geçmek istiyoruz” diye konuştu.

Atama bekleyen öğretmenler, diplomalarını seçim sandığına attı; Milli Eğitim Bakanlığı’nı eleştirdi.

BAKAN HÂLÂ SESSİZ

Öğretmen Yunus Yıldırım da “Atamaların seçim malzemesi olarak görülmesinden çok sıkıldık” diye konuştu. Öğretmenler, temsili bir seçim sandığını masaya koyarak diplomalarını sandığın içine, ders kitaplarını ve kalemlerini ise sandığın dışına bıraktı. Öğretmenler adına konuşan Tarık İbiri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2026 AGS kontenjanlarına ilişkin açıklama yapmamasını eleştirerek, şöyle konuştu: “Hiçbir kurum bütçe komisyonu beklemezken Milli Eğitim Bakanlığı neden 2026 AGS kontenjanları için bütçeyi bekliyor? Neden hâlâ tek bir resmi açıklama yapılmadı? Biz tam bir belirsizliğin ortasında kalıyoruz.”

Atanmayanlar Ankara’da kar soğuğu altında bir araya geldi.

Geçen sene 81 ilde 100 bine yakın ücretli öğretmen çalıştırıldığını belirten İbiri, “Bu sayının en azından yarısı olan 50 bin öğretmen ataması, biz öğretmenlerin en doğal hakkıdır. Biz kimseden lütuf istemiyoruz. Biz sadece bu ülkenin çocuklarına kavuşmak, tahta başına geçmek istiyoruz. Bu haklı talebimiz karşılanana kadar durmayacağız” dedi.

Soğuk havaya rağmen Ankara'da seslerini duyurmaya çalışan öğretmenler, “AGS’nin hakkı adil 50 bin” ve “Susma haykır, 50 bin haktır” sloganları attı.

Kontenjanların düşüklüğüne ve yüksek puan alan adayların atanmamasına tepki gösteren Yunus Yıldırım da “Bizler öğretmeniz, yıllarca emek verdik. Binbir yokluk içerisinde ailelerimizin desteğiyle, kütüphanelerde dirsek çürüterek, gecelerce uykusuz kalarak emek verdik. Biz öğrencilerimize kavuşmak istiyoruz” diye konuştu.

Engelli öğretmen: Biz engel tanımadık

Engelli öğretmen Hakan Akbaş 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı puanıyla engelli öğretmen ataması yapılmasını isteyerek, şunları söyledi: “Bizler engellerimizi bahane etmedik, mücadele ettik, okuduk, mezun olduk, sınavlara girdik ve başarmak için elimizden gelenin en fazlasını yaptık. Şimdi sizlerden de aynı kararlılığı bekliyoruz. Verilen sözleri tutun, engelli öğretmen adaylarını öğrencileriyle buluşturun. Bizler artık öğretmenlik yapmak istiyoruz.”