YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, siyasi etik kanun teklifi hazırladı. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakanlar ve milletvekilleri, bugün için değeri net asgari ücretin 5’te biri olan 5 bin 615 liradan yüksek hediye alamayacak. Bu değeri aşan hediyeler ise TBMM’ye teslim edilecek.

Kanun teklifi ile etik ilkelere uymayanlara ‘Uyarı ve Kınama’ cezası verilmesi, milletvekillerinin de üye oldukları TBMM Komisyonları’ndaki görevinin sona ermesi öngörüldü. Buna aykırı davranışlar kamuoyuna açıklanarak ifşa edilecek.

YENİ Parti Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın’ın da imzaladığı kanun teklifinin gerekçesinde

“Güçlü ve sağlıklı işleyen bir demokratik sistemin varlığı, siyaset ve devlet kurumlarında yolsuzluk ve kayırmacılılk olmaması, ve bunun denetlenmesine bağlıdır. Siyasi makam ve görevlerin kişisel çıkar, kayırmacılık, iş takibi için kullanılmaması gerekir” denildi.

RESMİ VE ÖZEL SEKTÖR YASAK

TBMM Anayasa Komisyonu’nda ele alınacak olan teklif uyarınca Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar ve milletvekilleri, kamu kurumlarında ve özel sektörde hiçbir görev alamayacak, iş yapamayacak, dernek, vakıf, meslek kuruluşları, sendikalarda yönetim ve denetim kurulu üyesi olamayacak. Temsilcilik, hakemlik, iş takibi, komisyonculuk, müşavirlik de yapamayacak.

Tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamayacaklar. Görevleri devam ederken avukatlık, doktorluk, mali müşavirlik gibi mesleklerini sürdüremeyecekler. Yabancı bir devlet veya kuruluş tarafından verilen ücretli herhangi bir görevi de kabul edemeyecekler.

ETİK İLKELER

Kanun teklifi ile etik ilkeler de belirlendi. Buna göre Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcısı, bakanlar ve milletvekilleri için bazıları suça konu olacak ve ayrıca soruşturma gerektirecek ihlal konusu ilkeler şöyle:

-Görevden kaynaklanan yetkileri kullanıp menfaat sağlamak.

-Milli ve manevi değerleri siyasi amaçla kullanmak.

-Kamu imkanlarını amacı dışında kullanmak.

-Görevini yerine getirirken makamın saygınlığı ve itibarını zedelemek.

-Görevleri sırasında açık, şeffaf ve erişilebilir olmamak.