İktidar vatandaşa kemer sıkma çağrıları yaparken, ‘itibardan tasarruf olmaz’ anlayışını sürdürüyor. 2026 yılında kamu kurumlarının seyahat, konaklama, temsil ve ağırlama harcamaları hız kesmedi. Kamu personelinin yurt içi ve yurt dışı görev gezileri için 2026’nın ilk beş ayında devletin kasasından 10 milyar 808 milyon 839 bin lira çıktı. 2025 yılının tamamında kamu kurumlarının yolluk giderleri 28 milyar 815 milyon lira olarak kayıtlara geçerken, bu yılki bütçe öngörüsü 40 milyar 606 milyon 571 bin lira oldu.

Tasarruf genelgesine rağmen aynı dönemde temsil ve tanıtım giderleri ise 725 milyon 709 bin liraya ulaştı. Temsil ve tanıtma giderlerinde mayısta yapılan 377 milyon 218 bin liralık harcama, yılın önceki dört ayının toplamını (348 milyon 491 bin lira) da geride bırakarak rekor kırdı.