2017 yılında Miss Turkey yarışmasıyla tanınan oyuncu Itır Esen, menajer Engin Aykanat ile evliliğinin ardından ilk kez özel hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Etiler'de eşiyle birlikte görüntülenen Esen, evliliklerinin nasıl gittiğini anlatırken aralarındaki boy farkı hakkında yapılan yorumlara da yanıt verdi.

“BUNU KONUŞAN İNSANLARIN BİR PROBLEMİ VAR”

19 Eylül'de Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaevine giren çift, ardından İstanbul'da görkemli bir düğün yapmıştı. Evliliklerinin ikinci ayında olduklarını söyleyen Esen, “Gerçekten çok güzel. Zaten eşimle uzun bir süredir beraberim. Çok şükür, güzel gidiyor” dedi.

1.80 boyundaki oyuncu, eşiyle arasındaki boy farkının konuşulması üzerine ise şu ifadeleri kullandı:

“Benim de eşimin de bununla alakalı bir problemi yok. Sanırım bunu konuşan insanların bir problemi var. Bence iki insanın birbirini sevmesi; aradaki boy, yaş, kilo veya fiziksel özelliklerden çok daha önemli. İki insan birbirini sevdiğinde ve beraber vakit geçirmekten keyif aldığında böyle şeylerin hiçbir önemi kalmıyor”