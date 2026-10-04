Oyuncu Itır Esen ile menajer Engin Aykanat'ın Paris'te gerçekleşen nikâhından yeni kareler geldi. Çift, geçtiğimiz günlerde aileleri ve yakınlarının katıldığı törenle hayatlarını birleştirmişti.
Esen, mutlu gününden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmayı sürdürürken, Eyfel Kulesi önünde çekilen aile pozunu da takipçileriyle paylaştı.
EYFEL KULESİ ÖNÜNDE AİLE POZU
Paris'teki evliliğinin ardından yeni karelerini yayınlayan Itır Esen, ailesiyle birlikte Eyfel Kulesi önünde verdiği pozu da albümüne ekledi.
Esen'in paylaşımı kısa sürede takipçilerinden beğeni aldı.
NİŞAN YÜZÜKLERİNİ ÇAĞATAY ULUSOY TAKMIŞTI
Itır Esen ile Engin Aykanat'ın ilişkisinde bir başka dikkat çeken detay ise nişan törenlerinde yaşanmıştı.
Çiftin nişan yüzüklerini, Itır Esen'in rol arkadaşlarından Çağatay Ulusoy takmıştı.
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