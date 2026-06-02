İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Gush Etzion Bölge Konseyi toplulukları içinde çocuklara yönelik ritüelistik cinsel istismar uygulandığını açıkça kabul etti.

İsrail'in siyonist yerleşimci kesimindeki bir grup, işlediği suçları ilk kez açıkça itiraf etmiş oldu.

Açıklama 27 Mayıs 2026 tarihinde İsrail kamu yayıncısı 11. Kanal bünyesindeki bir programa doğrudan yanıt olarak geldi.

'Zman Emet' isimli programda çocukken ritüelistik olarak cinsel istismara uğrayan kadınların ifadelerine yer verildi.

Mağdur kadınlar aynı coğrafi bölgelerde çok sayıda fail tarafından gerçekleştirilen ve tamamen aynı özellikleri taşıyan ritüelistik cinsel istismar olaylarını anlattı.

3 YAŞINDAN İTİBAREN İSTİSMAR

Bu törenlerde organize şekilde çok sayıda failin yer aldığı organize istismar ağları tarif edildi. Yayında ses kayıtları ve şüphelilerle yapılan görüntülü röportajlar da gösterildi.

Çocukken cinsel istismara uğrayan mağdurlar arasında yer alan Yael Ariel komiteye beş yaşından ergenlik döneminin sonlarına kadar ritüel istismara maruz kaldığını söyledi.

Ariel bu süre zarfında diğer çocuklara zarar vermeye zorlandığını da aktardı. Kendisi doktorların ve eğitimcilerin yanı sıra polis memurları ile Meclis üyelerinin de bu işe karıştığını iddia eden kadınlardan beyanlar aldığını belirtti.

Diğer bir mağdur Yael Shitrit ise istismarın üç yaşında başladığını belirterek "Ritüel istismarın ne olduğu hakkında hiçbir fikriniz yok çünkü insan beyni bunu algılayamaz. Üç yaşındaki bir kız çocuğunun tecavüz ve sadizm yoluyla programlanmasının ne anlama geldiğini hayal bile edemezsiniz. Çıplak adamlar bir çember içinde duruyordu ve terapistim ile ailesi bana zarar verdi. Bu insanlar çok ama çok kıdemli isimlerdi" dedi.

SADİST KULÜPLERDE HAYVAN KESEREK RİTUEL YAPTILAR

Gizli ifade veren üçüncü bir mağdur ise istismarın 11 yaşında başladığını ve 14 yaşında sadist kulüplere götürüldüğünü anlattı. Tanınmış kişiler tarafından yönetilen bu yerlerde kelepçelerle bir direğe bağlandığını belirtti.

Hayvanların kesildiği ritüellerden bahseden mağdur polise başvurduğunu ancak davanın delil yetersizliği gerekçesiyle iki kez kapatıldığını söyledi.

Sivil toplum kuruluşu lideri Dr. Naama Goldberg de yıllar önce benzer iddialar aldığını doğruladı.

Goldberg polise beş kadının yazılı ifadesini sunduğunu ancak bugüne kadar kimsenin kendisiyle iletişime geçmediğini belirtti.

İsrail Polisi ise tüm şikayetlerin ulusal bir birim tarafından incelendiğini ve konunun istihbarat bölümünde en önemli öncelik olduğunu açıkladı.