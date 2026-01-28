Türkiye, 8 Ekim sabahına magazin ve cemiyet dünyasını sarsan büyük bir operasyonla uyandı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında Hadise Açıkgöz, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar ve Özge Özpirinçci’nin de aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından kan ve doku örneği alınması için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

SAVCILIĞA İTİRAF DİLEKÇESİ

Cezaevindeki 88 tutukludan 33’ü itirafçı olmak için savcılığa dilekçe verdi. Bu isimler arasında Bebek Otel Müdürü Arif Altunbulak, “Cihanna” lakaplı magazin yazarı Cihan Şensözlü ile İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in sevgilileri Ayşe Sağlam ve Tuanna İyigör’ün de bulunduğu öğrenildi.

Dilekçelerde, “Bildiklerimizi tüm samimiyetimizle anlatmak istiyoruz” ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Operasyon, tutuklanan şüphelilerin profili nedeniyle de dikkat çekti. Dosyada hem uyuşturucu ve fuhuş ağına hem de İBB yolsuzluk soruşturmasına temas eden kritik isimlerin bulunduğu kaydedildi.

28-30 Ekim 2022’de gerçekleşen 22 bin euroluk İstanbul–Kıbrıs özel jet seferine katılan firari Murat Gülibrahimoğlu, sevgilisi Rabia Karaca, Ayşe Sağlam, Tuanna İyigör ve Kıbrıs’taki kumar partilerinde yer aldığı öne sürülen Merve Eryiğit de tutuklananlar arasında yer aldı.

Sabah'ta yer alan habere göre, soruşturma kapsamında aralarında oyuncu Çağla Boz’un da bulunduğu 8 şüpheliden Adli Tıp Kurumu’nda saç, idrar ve kan örneği alındı.

İncelemelerde Çağla Boz, Koray Beşli ve Hakan Yıldız’ın kokain testinin pozitif çıktığı, 5 kişinin ise negatif sonuç verdiği belirtildi.

Baskın yapılan mekânlarda gizli girişler, VIP odalar ve kamera sistemleri dikkat çekti. Kütüphane, Bebek Otel, Limon ve Momo gibi ünlü adreslerde şantaj amaçlı görüntü kaydı alındığı iddiaları dosyaya girdi.

Operasyon kapsamında Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım, işletme müdürü Arif Altunbulak, Kütüphane’nin sahibi Yılmaz Efe, Momo’nun sahibi Hamdi Burak Beşer ve Limon’un sahibi Yasin Burak Becek de tutuklanan isimler arasında yer aldı.