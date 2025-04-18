Kayyum yönetimindeki Şişli Belediyesi'nin öğrencilere sağladığı aylık abonman desteği kesildi. Ulaşım ve burs desteği alan öğrenciler belediye yetkililerini ve meclis üyelerini arayarak durumu bildirdi. Öğrenciler, her ay hesaplarına yatırılan destek ödemelerini alamadı.

Ayın belli bir gününde yatan ödemeler hala hesaplara geçmedi. Sosyal medyadan da öğrencilerin tepkileri çığ gibi büyüdü. Tepkilerin art arda gelmesi sonrası kayyum yönetimi bir basın açıklaması paylaştı. Açıklamada desteklerin kesilmediği, böyle bir desteğin zaten bulunmadığı ifade edildi. Belediye harcamalarında burs ve abonman desteklerinin yer almadığı öne sürüldü.

İtiraf gibi açıklama İstanbul Valisi Davut Gül tarafından da paylaşıldı.

CHP YÖNETİMİ AÇIKLAMA YAPACAK

Desteklerin kesilmesine ilişkin SÖZCÜ'ye CHP'li kaynaklar, durumdan haberdar olduklarını bildirdi. Öğrencilerin şikayetleri sürerken, parti yönetimi de resmi bir açıklama yapmaya hazırlanıyor.

Belediye kaynaklarından edinilen bilgiye göre, destek ödemelerine ilişkin değerlendirme süreci devam ediyor.