Verdiği etkin pişmanlık ifadeleriyle CHP’li belediyelere düzenlenen operasyonların fitilini ateşleyen Aziz İhsan Aktaş’ın, 13 Ocak’ta Beşiktaş Belediyesi’ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınmadan üç hafta önce tüm banka hesaplarını boşaltması kafalarda soru işareti bıraktı.

Aziz İhsan Aktaş serbest

Ev hapsinde bulunan Aktaş’ın şirketleri de yeniden canlandı. Birden fazla şirketi bünyesinde barındıran, Diyarbakır’daki Aktaş Grup binası, polislerce basılmış ve çok sayıda dokümana el konulmuştu. Bina o tarihten beri kullanılmıyordu. Panjur ve kapıları kapatılan atıl durumdaki grup binası Aziz İhsan Aktaş’ın ev hapsine alınmasından sonra yeniden aktif hale getirildi.

Işıklı tabela asılan grup binasının çevre düzenlemesi; temizliği ve ışıklandırması ve peyjazı yapılarak ticari faaliyetlerine yeniden başladı.

İtirafçı olmayı kabul edip savcıya verdiği iki ayrı ifadesinde de özel vekâletli üç avukatı olmasına rağmen dolandırıcılıktan 20 yıl hapsi istenen avukat kardeşi Melek Kara’nın bu ifade işlemi sırasında müdafi olması da dikkatlerden kaçmadı.