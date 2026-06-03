CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ‘mutlak butlan’ kararı sonrası partisinin mitinge dönen ilk grup toplantısında konuştu, önemli mesajlar verdi. İBB Borsası avukatı ve CHP Genel Merkezi’ndeki çikolata dağıtma görüntülerine ateş püsküren Özel, özetle şöyle dedi.

- Karşımızda 5 Kasım Kurultayı’nı hazmedemeyenlerle 31 Mart yerel seçimini hazmedemeyenler, yani mutlak sultanla mutlak butlanın ittifakı vardır.

- Maalesef şu anda iki CHP görüntüsü var. Bir tarafta butlan kararıyla bizlerin polis zoruyla dışarı atıldığı baba ocağımız ve orada oturanlar, bir tarafta burada Gazi’nin diğer büyük eserinin çatısı altında partisine ve ülkesine sahip çıkmaya çalışanlar.

- Bugünkü iktidarla yürümeyi tercih eden ve haksız-hukuksuz mahkeme kararıyla bu partinin baba ocağında bulunanlar var. Örneğin bugün Genel Merkezdeki basın danışmanı bu partinin bir evladı değil. 1.5 yıldır TGRT’den maaş alan, partimizle uğraşan, yalanları köpürten birisi gelmiş partide basın danışmanı olmuş. Aidatlarla alınmış arabalara ‘Haram mal’ diyecek kadar yerin dibine geçmişler, oturuyor orada.

- Mahkeme mahkeme gezen, butlan kovalayan, oradan buradan yalancı şahit ayarlayan, geçmişte bu partinin kanını emenler o partide şimdi devlet karşısında güya partinin avukatı olmuş, haklı başvurumuzu haksız şekilde geri çekmeye kalkıyorlar.

- Bizden birileri değil, bir başkaları oturuyor orada. İftiracı, rüşvetçi, ‘Şu kişiye iftira atar bana şu kadar para verirsen, savcı yolladı beni buraya’ diyen, suçüstü yaptığım Türkiye’den kaçarken yakalanan bir avukat, ev hapsi alan bir avukat, ev hapsini kaldırmışlar partinin çatısında, balkonunda keyif yapıp ‘Cumhuriyet Halk Partisi arınmaya başladı’ diyor. İtirafçı alçaklar partinin çatısında oturuyor.

CHP LİDERİ ÖZEL KİME NE DEDİ?

Kılıçdaroğlu’na: Madalyası büyük olacaktı

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’ndaki sonuçlara işaret eden Özel, isim vermeden Kemal Kılıçdaroğlu’na seslendi:“Seçimi kaybettiğinde sonuçlarına saygı gösteren ve demokrasinin gerçekten geldiğini tescilleyen madalya İsmet Paşa’nındı. Bizim kurultayımızda da ilk kez Türkiye’de bir siyasi partinin Genel Başkanı ikili yarışla değişti. Bendeki madalya ne kadar büyükse, o gün o seçimde Genel Başkanlık görevini bırakanın da o görevi bırakabilseydi, bırakmayı bilseydi madalyası daha büyük olacaktı.”

Erdoğan’a: Şimdi nedamet getiriyor

Özel, Erdoğan’a, “10 gündür ağzını bıçak açmayan Erdoğan, şimdi nedamet getiriyor ve diyor ki ‘Biz bu işin hiçbir yerinde yokuz.’ diyor. Bana, bize haksız, kendilerince, yapışmayacak bir FETÖ yapıştırması yapmaya kalktıklarında... O kumpaslarda sen nerede duruyorsan şimdi de tam orada duruyorsun. Önümüze altı kere barikatlar çektiğin, TOMA’ları dizdiğin... 19 Mart’ta darbe yapan da 21 Mayıs butlan darbesini yapan da sen, senin şımarttığın İstanbul Cumhuriyet başsavcının, ödüllendirdiğin bakanın” diye seslendi.

Trump’a: Cirmi kadar yer yakar

Özel, ABD Başkanı Donald Trump’ın Erdoğan paylaşımına ilişkin şunları söyledi:“Trump cirmi kadar yer yakar. Telefon görüşmesinden sonra Erdoğan’a teşekkür ediyor Trump. ‘Dedi ki bana’ diyor, ‘Başkan Trump dünyanın yüzyıllardır beklediği lider. O sadece güçten bahsetmiyor, gücün bizzat kendisi’ demiş Trump’a telefonda Erdoğan. Bir de çıkmışlar bu yapılanlara ‘Derin devlet, devlet aklı’ diyorlar.Üç beş insanın menfaatine kılıf uydurmak devlet aklı olamaz. Devleti kuran, ayakta tutan millettir.”

GEZİ MESAJI: Yakında kavuşacağız

Gezi eylemlerinin 13’üncü yıl dönümünde hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ı, Ethem Sarısülük’ü, Abdullah Cömert, Mehmet Ayvalıtaş, Ahmet Atakan, Medeni Yıldırım, Hasan Ferit Gedik’i ve Berkin Elvan’ı anan Özel, “Oo günlerde hepimizin yerine orada olan, çatışmayı değil barışı, kardeşliği savunan, AİHM ve AYM kararlarına rağmen içeride tutulan Tayfun Kahraman, Osman Kavala, Can Atalay, Mine Özerden ve Çiğdem Mater’e selam olsun. Çok yakında kavuşacağız” dedi.

İşte Özel’i kızdıran paylaşım

Yurt dışına kaçarken yakalanmıştı

Avukat Mehmet Yıldırım, CHP lideri Özgür Özel’in ‘İBB borsası’ iddiaları ardından ‘nüfuz ticareti’ suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Özel’in iddialarına göre, Yıldırım, İBB soruşturması kapsamında tutuklananlara giderek ‘etkin pişmanlıktan’ yararlanarak ifade vermeleri karşılığında kendilerini serbest bıraktıracağını vadetti. “Milyonlarca dolarlık bir dosyadan” bahsettiğini vurgulayan Özel, avukatı Türkiye Barolar Birliğine, savcıyı da HSK’ya şikayet edeceklerini bildirdi. Bu iddialar Antalya’da yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalandı. Mahkemeye çıkarılan Mehmet Yıldırım yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılmıştı.

Avukat Yıldırım, önceki gün CHP Genel Merkezi’ni ziyaret ettiği fotoğrafını “Arınma burada başlamış” notuyla paylaşmıştı.

ÖZEL, ÇİKOLATA DAĞITMA GÖRÜNTÜLERİNE ATEŞ PÜSKÜRDÜ:

Ferdi’ye, Gülşah’a iftira atanlar partide göbek atıyor

“Biz partiden atıldıktan sonra hayır lokması gibi çikolata dağıtan, Ferdi’nin ölümüyle dalga geçen baba evimizde.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mahkeme kararıyla CHP Genel Merkezi’nde yaşanan sahnelere sert tepki gösterdi:

“Bu partide ilk gün biz partiden atıldıktan sonra hayır lokması dağıtır gibi çikolata dağıtan, canımız Ferdi’nin elektrik çarpması sonucu canıyla uğraştığı o gün, Yeni Akit gazetesine ‘Çarpıldı’ diye dalga geçen karikatürü çizen kadın çikolata dağıtıyor baba evinde. İl başkanımın gözüne bakarak söylüyorum. Evladımız Gülşah’a ölüm döşeğinde, ameliyatta, yoğun bakımda, ölünce kabrinde namusuna iftira atanlar, şimdi gidiyorlar o partide göbek atıyor alçaklar.

‘OYUNU BOZDUNUZ’

Ama milletimiz, sizler bu oyunu bozdunuz. Genel merkezden polisle atıldığımızda Meclis’e yürüyüşümüz, bu çatıya sığınışımız ve buradaki başlangıcımız bir milattır. Meclis’in önünde Milli Egemenlik Parkı’ndaki dolu altında yürüyen o on binlerin sahip çıkışı bir milattır. Biz o yürüyüşle; eskimiş, köhnemiş, yozlaşmış bir kara düzeni ve o kara düzenle işbirliği yapanları arkamızda bırakarak iktidar yürüyüşüne başladık.”