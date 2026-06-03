Cengiz KARAGÖZ

İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren iş insanlarıyla bağlantılı şirketlerin hissedarları arasında olduğu Beykoz’daki dev orman arazisi için hazırlanan imar planı, geçen aylarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandı. Yaklaşık 1 milyon 38 bin metrekare büyüklüğündeki “Dedeoğlu-2 Hususi Ormanı”nın bir bölümünde yapılaşmanın önü açıldı.

Plan kapsamında 62 bin metrekarelik alanda 212 villa inşa edilmesi öngörülüyor. Tartışmalar sürerken proje sahasında ağaçların kesimine başlandı.

Murat İlbak

DOSYADA YOK

Şirket bağlantıları nedeniyle dikkat çeken isimlerden biri de Murat İlbak. Parselin bir bölümü, iş insanı İlbak’ın tahliyesinden yaklaşık iki ay sonra yayımlanan Resmî Gazete kararıyla “sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı” olarak yeniden tanımlandı. İlbak, İBB soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra 2 Haziran 2025’te adli kontrol şartıyla bırakıldı. Yandaş medyada İlbak’ın “itirafçı olduğu” yazıldı. Ancak daha sonra İlbak’ın etkin pişmanlık kapsamında ifade vermediği ortaya çıktı. İBB iddianamesinde İlbak’ın şüpheli ya da itirafçı olduğuna ilişkin herhangi bir ifade yer almadı.