İBB’ye yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında tutuklanan isimlerden Sarılar İnşaat’ın sahibi Ahmet Sari etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye oldu.

“İtirafçı” Sari, İBB’nin farklı birimlerinde ve farklı iştiraklerde ciddi miktarlarda alacaklarının doğduğu söyledi ve şu iddialarda bulundu:

3 MİLYAR ALACAĞIM VAR

- 2022’nin sonlarında sekreter tarafından arandım, Ertan Yıldız ve Fatih Keleş ile Bakırköy’de bulunan İBB’nin ek binasına davet edildim. Fatih Keleş ile Ertan Yıldız’ın olduğu bir ortamda bu iki şahıs bana para vermeden alacaklarımı tahsil edemeyeceğimi söylediler. Ertan Yıldız’a 9 sefer, Fatih Keleş’e ise 17 kez elden para götürmek zorunda kaldım.

- Ertan Yıldız’a toplam 63 milyon TL verdim.

- Fatih Keleş’e 169 milyon 500 bin TL verdim.

- İBB’den toplam 3 milyar TL alacağım var.

YILDIZ DA ‘PİŞMAN’

Ertan Yıldız, iktidara yakın basın tarafından “İmamoğlu’nun kasası” olarak sunulmuş, ardından etkin pişmanlıktan verdiği ikinci ifade sonrası serbest bırakılmıştı.

Ahmet Sari’nin yönetiminde yen aldığı Sarılar İnşaat, AKP’li belediyelerden aldığı ihalelerle büyüdü. Ahmet Sari etkin pişmanlıktan faydalandı. Sari, ifade verip tahliye olan 25. kişi oldu.