Yap işlet devret projesi olarak 18 Mart 2022’de hizmete açılan Çanakkale Köprüsü’nde, günlük 45 bin araç garantisi bayram tatillerinde dahi sağlanamadı. Hazine’nin işletmeci firmaya yaptığı ödemeler dudak uçuklattı.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, 2025’in ilk 6 ayında gerçekleşmeyen garantiler nedeniyle Hazine’nin işletmeci firmaya 5 milyar TL ödeyeceğini söyledi.

İBB’ye yönelik 4. dalga operasyonda tutuklanan, Çanakkale Köprüsü ve Avrasya Tüneli işletmecileri Sami Özge Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ve Mustafa Başar Arıoğlu, etkin pişmanlıktan yararlanmış ve tahliye olmuştu.

Sarıgül’ün hesabına göre, 2025 yılının ilk 6 ayında köprü için garanti edilen 8 milyon 145 bin aracın ancak dörtte biri sağlandı ve geçen araç sayısı 1 milyon 900 oldu. Sarıgül, 2025’teki garanti ödeme tutarının 10 milyar TL’yi bulacağını söyledi. Şirketin 2035 yılına kadar köprüyü işleteceğine işaret eden Sarıgül, sadece 4 yılda ödenecek tutarın 30 milyar TL’yi aşacağını söyledi.

Geçilmeyen Çanakkale Köprüsü için 3 yılda 20 milyar TL’den fazla devletin kasasından çıktı.

EMEKLİYE ZAM YOK

Sarıgül, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Çanakkale Köprüsündeki dolar ve Euro garantilerinin bütçeye ağır yük getirdiğini söyledi. Sarıgül, “İşletmeci firmalar bir köprü maliyeti ile milletin cebinden 2 köprü parası daha alacak. Emekliye, asgari ücretliye ara zamdan kaçan iktidar bütçenin kapılarını şirketlere sonuna kadar açıyor” dedi.