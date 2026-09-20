Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Soruşturması' kapsamında cuma sabahı 24 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, listede çok sayıda ünlü isim yer almıştı.



Gözaltına alınanlar arasında bulunan 36 yaşındaki oyuncu Aras Bulut İynemli, Adli Tıp Kurumu'nda verdiği saç, kıl ve tırnak örneklerinin ardından serbest bırakılırken, İynemli'nin ifadesi ortaya çıktı.



'ETKİN PİŞMANLIK' TEKLİFİNİ REDDETTİ



"- Telefonumda ve kullanmış olduğum uygulamalar da ekstra olarak şifreleme yoktur. Sadece tuş kilidi şifresi bulunmaktadır. Kendi rızam ile bu şifreyi veriyorum. Şifre 14XXXX’dir.

- Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmıyorum. Uyuşturucu ve uyarıcı madde sattığı bilinen biri ile irtibat kurmadım. Uyuşturucu ve uyarıcı madde almak için birini aracı kılmadım. Herhangi birine bu maksat ile para transferi yapmadım.

- İkametimde veya kapalı açık alanlarda, yat, tekne vb. deniz araçlarında herhangi bir parti ve herhangi bir eğlence amaçlı organizasyon düzenlemedim.

- Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılan parti, festival, bar, cafe, organizasyon, konser vb.bir ortamda bulunmadım.

- Ben uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmıyorum. İkametimde ve gittiğim eğlence mekanlarında uyuşturucu ve uyarıcı madde kesinlikle almadım.

- Ben uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmadığım için çevremde bulunan arkadaş çevreme veya başkalarına böyle bir ikramda kesinlikle bulunmadım.

- Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanacak bir suç işlemediğim için etkin pişmanlık hükümleri kapsamından faydalanmak istemiyorum."



KİMLER GÖZALTINA ALINMIŞTI?



Savcılığın hakkında gözaltı kararı verdiği isimlerin bazıları:

1.Aras Bulut İynemli (oyuncu)

2.Seyfullah Sağır – Sefo (şarkıcı)

3.Melis Sezen (oyuncu)

4.Nilperi Şahinkaya (oyuncu)

5.Melisa Şenolsun (oyuncu)

6.Hande Demir (iş ve cemiyet hayatından tanınan isim)

7.Hasan Şaş (eski millî futbolcu)

8.Afra Saraçoğlu (oyuncu) (yurt dışında)

9.Melis İşiten (YouTuber / içerik üreticisi)

10.Yağız Sabuncuoğlu (gazeteci ve spor yorumcusu)





















