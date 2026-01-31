Yalısı ve yatında uyuşturucu ile fuhuş partileri düzenlediği belirlenen firari Kasım Garipoğlu’nun şoförü Murat Can Şirin (27) itirafçı oldu.

Cezaevinden dilekçe vererek bildiklerini anlatmak istediğini belirten Şirin, 29 Ocak’ta adliyeye geldi. İfade vermeye hazırlandığı sırada tanımadığı avukat Berkay V.’nin ifadeye katılmak istediğini söyleyen Şirin, “Bu kişinin ifadeye katılmasını istemedim.

Gerçekleri anlatmamam için telkinde bulundu. Kabul etmedim. Kimseye iftira atmadan, devlete güvenerek bildiklerimi anlatmak istiyorum” dedi.

Sabah'ta yer alan habere göre, 2022-2025 yılları arasında Kasım Garipoğlu’nun şoförlüğünü yaptığını söyleyen Murat Can Şirin, gözaltına alınana kadar görevine devam ettiğini belirterek, “Garipoğlu’nun Yeniköy’deki yalısında iki haftada bir uyuşturucu partileri düzenlenirdi” dedi.

Şirin, bu partilere katılan isimleri de açıkladı. İfadesinde; Cihan Şensözlü, Ege Mutaf, Şevval Şahin, Derin Talu, Monkey Project işletmecisi Charlie, Merve Taşkın, Zeynep Alkan, Özge Ertöz, Patrizio Ragusin ve Şeyma Subaşı’nın yer aldığını söyledi.

İtirafların ardından yurtdışına çıktıkları belirtilen Merve Taşkın ve Alpaslan Kaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı.