Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na ve İBB’ye yönelik soruşturmada ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlamasıyla tutuklanan AKM Yapı’nın sahibi Mehmet Karataş, etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi, ailesiyle birlikte serbest kaldı. İBB yöneticilerini suçlayan Karataş’ın şirketine kısa süre sonra Devlet Su İşleri’nden 1 milyar 579 milyon liralık ihale verildi.

4’ÜNCÜ KEZ İHALE VERİLDİ

Şirketin İBB ihaleleri, İBB çalışanları için suçlama konusu yapılırken, aynı şirkete devlet ihalesi verilmesi, “Madem şaibeli, bu ihale nasıl verildi” sorusunu gündeme getirdi.

DSİ 5. Bölge Müdürlüğü, ‘Düzce Gölyaka Aksu Deresi Islahı 2. Kısım’ ihalesi pazarlık 21B usulüyle gerçekleştirdi. 22 Haziran 2026’da teklifleri alınan ihaleyi, AKM Yapı Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ kazandı. Şirket ile 13 Temmuz 2026’da 1 milyar 579 milyon 333 bin 500 liralık sözleşme imzalandı.

AKM Yapı şirketi İBB soruşturmasından bu yana kamudan 2 milyar 383 milyon liralık 4 ihale aldı. 2020’den bu yana aldığı ihalelerin toplam maliyeti 6.5 milyar lira oldu.

İfade bile almadan bıraktılar

AKM Yapı patronu Mehmet Karataş ile oğulları Erdinç ve Can Karataş, İBB’nin Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı ihalesine yönelik soruşturma kapsamında Temmuz 2025’te tutuklanmıştı. Mehmet Karataş 12 Ağustos’ta etkin pişmanlık beyanında bulundu ardından çocuklarının ifadesi bile alınmadan tüm aile 19 Ağustos’ta tahliye edildi.