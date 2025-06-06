Beşiktaş Belediyesi’ne düzenlenen operasyonlar kapsamında “Suç örgütü lideri” olduğu iddiasıyla tutuklanan ancak itirafçı olup önceki akşam saatlerinde tahliye edilen müteahhit Aziz İhsan Aktaş’ın İstanbul’daki benzinlik yani AVM inşaatı tam gaz sürüyor.

Aktaş’ın ortağı olduğu Elif Petrol Opet İstanbul Gaziosmanpaşa’da TEM otoyolu kenarında bulunuyor ve benzinlik, tam 76 pompası ile Avrupa’nın en büyük benzin istasyonu ünvanına sahip.

01.30’DA EKLENEN MADDE

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in hafta içi yaptığı bir konuşmada gündeme getirdiği benzinliğe Gaziosmanpaşa ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), uzun süre ruhsat vermedi. CHP’li belediyelerle yaptığı işler nedeniyle tutuklanan, ancak aynı zamanda TBMM gibi, Yargıtay gibi devlet kuruluşlarından da iş aldığı bilinen Aktaş’a imar izni, belediyenin yetkisi Şehircilik Bakanlığı’na devredilerek bakanlık tarafından verildi. AKP tarafından 18 Kasım 2024’te Meclis’e sunulan ve 12 Aralık 2024’te yürürlüğe giren Köy Kanunu değişikliğine, TBMM görüşmeleri sırasında sabaha karşı 01.30 sıralarında özel bir madde daha eklendi ve yanındaki AVM’nin inşaat izni de çıkarılmış oldu. Bu izinle başlayan inşaat 3’üncü katına ulaştı. Kısaca Aziz İhsan Aktaş’ın ortağı olduğu benzinci açıldı ve AVM inşaatı da başladı. Benzinlik inşaatını gerçekleştiren şirketin parçalarından Güven Asfalt’ın yönetiminde AKP’li isimler dikkat çekiyor. Şirket ortaklarından Hayrettin Coşkun, AKP Eski Ankara İl Başkan Yardımcısı olarak biliniyor.

TBMM’Yİ ALET ETTİLER

Diğer ortak Gürkan Dölekli ise AKP’li Eski Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli’nin akrabası. Bölgede başka bir benzin istasyonu açmak isteyen bir şirketin ise izin alamadığı belirtiliyor.

Bu arada Özgür Özel, CHP grubunda yaptığı benzinlikle ilgili konuşmasında TBMM’de sabaha karşı eklenen maddeyi hatırlatarak Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a hitaben “Kişiye özel kanuna şanlı şerefle TBMM’yi alet ettiler. Sen bu işin neresindesin?” demişti.

Aziz İhsan Aktaş

Fotoğraflar zorla sildirildi

İnşaatı tam gaz süren AVM’yi görüntülemek için Sözcü muhabiri Ali Macit Salı günü benzinliğin bulunduğu alana gitti. Ali Macit, benzinlik önünde AVM’nin fotoğrafını çekmek isteyince ellerinde coplar bulunan iki güvenlik görevlisi gelerek, çektiği fotoğrafları silmesini istediler. Güvenlik görevlileri, “Burası özel mülk, Aziz İhsan Aktaş dahil olmak üzere ortakların kesin talimatı var, benzin istasyonu içinden görüntü alınamaz” dediler. Tehditkar görevliler, çekilen fotoğrafları da sildirdiler. Yanda gördüğünüz görüntüler, yolun karşı tarafından çekildi.