“Yasa dışı bahis”, “nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı, tahliyesinin ardından yeniden yayınlara katılmaya başladı.

Kütahyalı, serbest bırakılmasından yaklaşık iki hafta sonra Ensonhaber’in YouTube kanalında Ahmet Çakar’ın konuk olduğu programa dahil oldu. Kütahyalı’yı ekranda gören Çakar, “Zayıflamışsın, geçmiş olsun iyi misin?” ifadelerini kullandı.

İLK KEZ YAYINDA YER ALDI

Tutuklanmadan önce Ensonhaber’in YouTube kanalında spor ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kütahyalı, tahliye edilmesinin ardından aynı platformdaki yayına yeniden katıldı.

Ahmet Çakar’ın konuşmasını sürdürdüğü sırada yayına bağlanan Kütahyalı’nın ekranlara dönüşü kısa süre içerisinde dikkat çekti.

HESAPLARINDA ŞÜPHELİ PARA HAREKETLİLİĞİ İDDİASI

Kütahyalı’nın tutuksuz yargılandığı soruşturma dosyasında, 2022-2024 yılları arasında banka hesaplarında on milyonlarca liralık şüpheli para trafiği tespit edildiği belirtilmişti.

Soruşturma kapsamında Kütahyalı, 14 Mayıs 2026 tarihinde gözaltına alınmış, 17 Mayıs’ta ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

18 TEMMUZ’DA TAHLİYE EDİLDİ

Kütahyalı’nın avukatının tutukluluk kararına yönelik yaptığı itirazın kabul edilmesinin ardından 18 Temmuz’da tahliye edildiği açıklanmıştı.

Yargı süreci tutuksuz şekilde devam ederken Kütahyalı’nın yeniden ekran karşısına çıkması, soruşturmanın ardından kamuoyunun dikkatini çeken gelişmelerden biri oldu.

“İTİRAFÇI OLDU” İDDİASI GÜNDEME GELMİŞTİ

Soruşturma süreci devam ederken gazeteci Fatih Altaylı, Kütahyalı’nın dosya kapsamında itirafçı olduğuna yönelik bazı duyumlar aldığını iddia etmişti.

Ancak söz konusu iddia bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmış değil. Kütahyalı’nın soruşturma dosyasındaki hukuki statüsüne ilişkin de kesinleşmiş bir hüküm bulunmuyor.