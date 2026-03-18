107’si tutuklu 402 sanıklı İBB davasında dün sadece dört kişinin savunması tamamlandı. Duruşma öncesi Silivri’deki üst düzey güvenlik önlemleri nedeniyle trafik kilitlendi. Duruşma salonlarına ulaşabilmek için bir kilometrelik trafik oluştu. Cezaevinde bayram öncesi açık görüş gününün de olması nedeniyle, cezaevine ulaşmak isteyenler ve duruşmayı takip etmek isteyenler araçlarından inerek cezaevine yürümek zorunda kaldı.

Baskı beni çökertti

Duruşmaya itirafçı Ümit Polat’ın çapraz sorgusuyla devam edildi. Ümit Polat, İstanbul Valisi Davut Gül’ün, bir akrabası ve Ağaç AŞ personeli aracılığıyla kendisine 19 Mart öncesi, “Ses çıkarmasın, beklesin, zaten bir şeyler olacak yakında” dediğini iddia etmiş, Vali Gül de bu iddiaları yalanlamıştı. Gül, “İBB veya İBB iştiraklerinde çalışan yakın ya da uzak hiçbir akrabam yoktur” demişti.

Polat, davanın altıncı gününde konuya dair, “Ben Vali Davut Gül’e saygısızlık yapmak istemem. ‘Vali beyin akrabasının arkadaşı bizim şirkette çalışıyor’ dedim. ‘Akrabası çalışıyor’ demedim” dedi.

Ümit Polat, şöyle dedi: “Ben sıkıntılı bir tutukluluk süreci geçirdim, psikolojim altüst oldu. Aylarca yerde yattım. Antidepresana başladım. Geçen gün kendimi tam ifade edemedim. Çünkü böyle bir topluluğa hiç konuşmamıştım. Baskı beni çökertti. Algım kayboldu. Paranın teslim edilmesi ile ilgili hiç ‘gördüm’ gibi bir ifadem olmadı.”