İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasında, onu “itirafçı” olarak tanıdılar. Kamu kurum ve kuruluşları ihalesine fesat karıştırma suçunun şüphelisi oldu. Sahip olduğu firmanın adını değiştirdi. Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin CHP’den AKP’ye geçmesiyle birlikte Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin asfalt ihalesine girdi. İhale, 139 milyon 977 bin lirayla Serbülend Danış’ta kaldı.

Serbülend Danış, 2020/218883 IKN’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yakası Yol Bakım Onarım Müdürlüğü ihale dosyasına ilişkin Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma şüphesiyle açılan 2025/23164 soruşturma numaralı dosyasının şüphelisi oldu. Bu dosya İBB Soruşturma dosyasından tefrik edilerek ayrıldı.

3. DALGA OPERASYONUNDA

Bu soruşturma dosyası kapsamında alınan bilirkişi raporunda, asfalt firmasının ortağı ve yetkilisi Serbülend Danış ile soruşturma dosyasında adı geçen ortaklarının eylemlerinin “İhaleye fesat karıştırma” iddiasıyla suç unsurlarını taşıyor olabileceği kanaatine ulaşıldığına ilişkin görüş bildirildi.

Kamu kurum ve kuruluşları ihalesine fesat karıştırma suçundan hakkında soruşturma açılan ve bilirkişi raporu düzenlenen Serbülend Danış, 3. dalga operasyonunun firari isimlerindendi. 17 Haziran 2025 tarihinde İBB dosyası kapsamında itirafçı oldu. Uygulanan ev hapsi de kaldırıldı.

Serbülend Danış, vermiş olduğu etkin pişmanlık ifadesinde, İBB Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nün yapmış olduğu 2023/1132164 İKN numaralı ihalesinden doğan hakediş alacaklarının ödenmediğini, sisteme aktarılmak üzere para talep edildiğini, parası olmadığını beyan edince Şile’de bulunan 2 adet arsasını sisteme aktarılmak üzere devretmek zorunda kaldığını öne sürdü.

FİRMA ADI VE ADRESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Zor durumda olduğunu

beyan eden Serbülend Danış’ın, hesap hareketleri ilgi çekiciydi. Cumhuriyet Savcılığı dosyasına giren inceleme raporunda 5 milyar TL üzerindeki hesap hareketinin olduğu anlaşıldı. Ayrıca sahibi olduğu Danış Asfalt firmasının 2024 yılında sermayesini artırdığı ticaret sicil kayıtlarında görüldü.

Bir yandan ihaleye fesat karıştırma suçundan hakkında soruşturma yürütülen Serbülend Danış aynı zamanda İBB davasında da sanık olarak yargılanıyordu. İBB davasında sanık konumunda olan Serbülend Danış, yargılama devam ederken Danış Asfalt Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin adını Yeditepe Taahhüt Sanayi Ticaret AŞ. olarak değiştirdi. Ayrıca şirket merkezini de İstanbul-Maslak adresine taşıdı.

BAŞKANLIK AKP’YE GEÇİNCE

İstanbul’un Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde tutuklanan ve ardından görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının yerine 11 Haziran 2025’te başkanvekilliği seçimi yapıldı. CHP kontrolündeki Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde Hakan Bahçetepe’nin görevden alınmasının ardından yapılan seçimde, AKP adayı Eray Karadeniz, 16’ya karşı 21 oy alarak belediye başkanvekili oldu.

Böylece yerel seçimlerde CHP’nin kazandığı belediye, AKP kontrolüne geçmiş oldu. AKP’li Başkanvekili Eray Karadeniz X hesabından yaptığı paylaşımda, “Beni bu onurlu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, değerli meclis üyelerimize, dua ve destekleriyle yanımızda olan hemşerilerimize yürekten teşekkür ederim. Gaziosmanpaşa’mıza, gençliğin dinamizmiyle, samimiyet ve gayretle hizmet etmenin sorumluluğunu yüreğimde taşıyorum” dedi.

CHP’li belediye meclisi üyeleri oylamanın ardından Karadeniz’in seçilmesine tepki gösterdi ve salonu terk etti. Hakan Bahçetepe ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Belediyemiz, halkın iradesine rağmen masa başında alınmış bir kararla el değiştirdi” iddiasında bulundu.

139 MİLYON LİRALIK İHALE

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanının 11 Haziran 2025’te değişmesinden sonra Serbülend Danış’a firmasının adını 24 Şubat 2026 tarihinde değiştirdi.

Yalnız isim değişikliğiyle kalınmadı, firmanın adını da “Yeditepe Taahhüt Sanayi Ticaret Anonim Şirketi” olarak tescil ettirdi.

Belediye CHP’den AKP’ye geçtiğine göre sıra Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin ihalesine katılmaya gelmişti. İhalenin konusu şu: “2026 yılı içerisinde Gaziosmanpaşa ilçesi genelinde yol, sokak, ve caddelerde asfalt bakım, oranım ve yeni imalat yapılması.”

Bu ihaleye Serbülend

Danış’ın yeni kurduğu Yeditepe Taahhüt Sanayi Ticaret Anonim Şirketi de katıldı. İhale yapıldı, 27 Nisan 2026 tarihinde sözleşme imzalandı. Serbülend Danış da 139 milyon 977 bin TL karşılığında ihaleyi kazandı.

Serbülend Bey bu iddialarla ilgili konuşmak istemedi.

Tahtakurusu mahkumları perişan ediyor!

Cezaevine giren, özellikle kalabalık mevcutlu koğuşlarda kalan mahkumların personelden, yemekten şikayeti yok. En çok şikayetçi oldukları tahtakurusu. Cezaevine girip de tahtakurusu istilasından şikayetçi olmayan yoktur.

Ünlü dağcı, AKUT’un onursal Başkanı Nasuh Mahruki, “İlk üç gün 1 no’lu cezaevinin geçici koğuşunda kaldım. 12 kişilik koğuşta 25 kişi kalıyorduk. Şartlar burada kötüydü, çok fazla tahtakurusu vardı. Vücudumda 200’den fazla tahtakurusu yarası saydım” dedi.

DEVLET-MAHKUM İŞBİRLİĞİ

Açık Cezaevinde yatan bir mahkumun daha ilk gecede vücudunda yüzlerce tahtakurusu yarası açılmıştı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ilaçlamayı yapıyor yapmasına ama haşerelerle baş edilemiyor. Devlet bir taraftan, mahkumlar bir taraftan tahtakurusu öldürüyor. Mahkumlar, yakaladıkları tahtakurusunu çakmakla yakıyor. Ama yine de baş edilemiyor.

Tahtakurusu hayatta kalma ve üreme konusunda son derece dayanıklı canlılar oldukları için cezaevi ortamı onlar için mükemmel bir ekosistem oluşturur.

Başka bir mahkum durumun bilinmesi için işte bu fotoğrafı gönderdi. Altına “durum bu” diye yazmış.