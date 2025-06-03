İBB soruşturmasında “itirafçı”olan ve son operasyona dayanak yapılan Aziz İhsan Aktaş ifadesinde, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in usulsüz tahsis edilen araçları kullandığını öne sürdü.

Çelik, SÖZCÜ’ye bulunduğu açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

POLİSLER KULLANMIŞ

"Şahsın ifadesinde belirttiği araç, il başkanlığım döneminde ilgili kişi ya da firma tarafından il başkanlığına verilen bir araç değildir. Söz konusu Passat araç, benden önceki il yönetimi tarafından 27.07.2021 tarihinde imzalanan bir sözleşmeyle CHP İstanbul İl Başkanlığı envanterine alınmıştır. Söz konusu araç o dönemki il başkanımızın koruma polisleri tarafından kullanılmıştır. 8 Ekim 2023’te CHP İstanbul İl Başkanlığına seçildim. 7 Kasım 2023’te tarafıma koruma polisi görevlendirildi. Polisin programlarımı takip etmesi için bir araç ihtiyacı tarafıma bildirildiğinde, İl Başkanlığı envanterine kayıtlı hangi aracın kullanıldığını sordum. Arkadaşlarım 27.01.2021’de kiralanan 06 CMN 251 plakalı aracın kullanıldığını söylediler. Ben de tarafıma görevlendirilen koruma polisinin bu aracı kullanması gerektiğini söyledim. Sonrasında aracın çakar kullanabilmesi için sözleşmenin güncellenmesi gerektiği iletildi. 06/12/2023 tarihinde, 2021 yılında yapılmış sözleşme güncellenmiştir.

FİRMAYA İADE EDİLDİ

Sahsın ifadesinde belirttiği gibi, verilmiş bir araç yoktur. Bir yıl boyunca devletin koruma polisi tarafından kullanıldıktan sonra Ocak 2025’te ilgili firmaya iade edilmiştir."

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