Soytekin, ifadesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın 7 Mart’ta bir toplantı yapıp kendisini uyardığını söylemişti. Soytekin, yapılan toplantıda İBB operasyonundan haberdar olduğunu ve Pehlivan’ın herkese avukat organize ettiğini iddia etmişti. Soytekin’in bu ifadesiyle avukat Mehmet Pehlivan tutuklandı.

DOSYAYI ARAŞTIRMIŞ

Verdiği ifadede, soruşturmadan 7 Mart’ta haberdar olduğunu belirten Adem Soytekin’i, Emniyet’in yaptığı dinlemeler yalanladı. Soytekin’in soruşturmadan 5 Şubat’tan önce haberdar olduğu hatta Ocak ayında soruşturmayı öğrenip avukatlarına dosyaya bakması için talimat verdiği ortaya çıktı.