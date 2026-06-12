Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan Emre Abi Anaokulu müdüresi olan Y. E.'nin yeniden yönetici görevlendirme sürecinde aldığı puan, sendikanın itirazı üzerine yapılan inceleme sonucunda yaklaşık 33 puan düşürüldü. İlk değerlendirmede 96,67 puan verilen okul müdürünün puanı, Gaziantep İl Milli

Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yeniden değerlendirme sonrasında 63,004 olarak belirlendi. Söz konusu değişiklik, eğitim yöneticilerinin görevlendirilmesinde uygulanan değerlendirme süreçlerine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

EĞİTİM-İŞ'TEN "ŞEFFAFLIK" ÇAĞRISI

Konuya ilişkin açıklama yapan Eğitim-İş Gaziantep Şubesi Özlük Hukuk ve Toplu İş Sözleşmesi Sekreteri Aycan Benli, ilk değerlendirmede verilen puanın kamuoyu vicdanını zedelediğini belirterek sürecin ayrıntılarının açıklanmasını istedi. Benli, sendika olarak değerlendirme sürecindeki usulsüzlük iddialarını ilgili makamlarla paylaştıklarını ve sürecin şeffaf biçimde incelenmesini talep ettiklerini ifade etti. Yapılan itirazlar sonucunda okul müdürünün puanında yaklaşık 33 puanlık düşüş yaşandığını belirten Benli, bunun ilk değerlendirmeye ilişkin dile getirilen kaygıları doğruladığını savundu.

"33 PUANLIK FARK NASIL OLUŞTU?"

İlk değerlendirmedeki puan ile sonrasında ortaya çıkan sonuç arasındaki farkın açıklanması gerektiğini vurgulayan Benli, şu soruları yöneltti:

"Bir yöneticiye 33 puan fazla verilmesine neden olan değerlendirme nasıl yapılmıştır? Bu puanlamayı kimler gerçekleştirmiştir? İlk değerlendirmedeki bu büyük farkın sorumluları hakkında herhangi bir işlem başlatılmış mıdır?"

Benli, yaşanan durumun basit bir hata olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, yönetici görevlendirme süreçlerinin güvenilirliği ve liyakat ilkesinin tartışmaya açıldığını ifade etti.

"KAMUOYU BİLGİLENDİRİLMELİ"

Eğitim çalışanlarının mesleki geleceğini etkileyen süreçlerde bu denli büyük puan farklılıklarının kabul edilemez olduğunu kaydeden Benli, kamu görevlilerinin yaptıkları işlemlerden dolayı hesap verebilir olması gerektiğini söyledi.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğüne çağrıda bulunan Benli, değerlendirme sürecinin tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulmasını, değerlendirmeyi yapan komisyonun kamuoyuna duyurulmasını ve varsa ihmal ya da kusuru bulunan kişiler hakkında gerekli işlemlerin başlatılmasını istedi.

"SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Eğitim-İş Gaziantep Şubesi, eğitim çalışanlarının haklarını korumaya ve liyakat ilkesini savunmaya devam edeceklerini belirterek, söz konusu olayın üzerinin örtülmesine izin vermeyeceklerini açıkladı.

Sendika, yaklaşık 33 puanlık farkın nasıl ortaya çıktığının açıklanması ve sorumluların belirlenmesi gerektiğini vurgulayarak, kamuoyu vicdanını rahatlatacak açıklamaların gecikmeden yapılmasını talep etti.