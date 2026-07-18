18 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Danıştay 8. Dairesi, trafik cezalarına ilişkin ödeme emirlerine yapılan itirazların “bir idari işlemin iptali” niteliğinde olduğuna hükmetti.

Bu kapsamda, davayı kaybeden tarafın ödeyeceği avukatlık ücreti, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde idari ve vergi mahkemelerinde görülen davalar için belirlenen maktu ücret üzerinden hesaplanacak.

2026 TARİFESİ: 30-40 BİN LİRA

2026 yılı için belirlenen tarifeye göre, söz konusu davalarda:

Duruşmasız yargılamalarda 30 bin lira

Duruşmalı yargılamalarda ise 40 bin lira

avukatlık vekalet ücreti ödenmesi gerekiyor.

Bu durumda, örneğin kırmızı ışık ihlali nedeniyle kesilen 5 bin liralık bir cezaya karşı ödeme emrine itiraz edilmesi halinde, dava sonucuna göre 30 ila 40 bin lira arasında vekalet ücreti ödenmesi söz konusu olabilecek.

TRABZON’DAKİ DOSYADAN ÇIKTI

Karar, Danıştay’ın Trabzon İdari Mahkemesi’nin verdiği bir karara yönelik temyiz incelemesi sırasında alındı.

Trabzon İdari Mahkemesi, 2025 yılında verdiği kararda, sürücüye kesilen 2 bin 167 liralık trafik cezasına ilişkin itirazı değerlendirerek cezayı iptal etti. Olayda, trafik ihlali nedeniyle kesilen idari para cezasının tahsili için sürücüye ödeme emri gönderildi. Sürücü ise ödeme emrinin hukuka aykırı olduğunu belirterek dava açtı.

Mahkeme, işlemi kısmen iptal ederken, 2 bin 492 liralık avukatlık vekalet ücretinin davayı açan sürücüden alınarak idareye verilmesine karar verdi. Bu kararda, “hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez” hükmü dikkate alındı.

DANIŞTAY KARARI BOZDU

Danıştay Başsavcısı’nın temyiz başvurusu üzerine dosya Danıştay 8. Dairesi’nin önüne geldi. İnceleme yapan Daire, avukatlık vekalet ücretinin eksik hesaplandığına hükmederek yerel mahkemenin kararını bozdu.

Yüksek Mahkeme kararında, “Somut uyuşmazlıkta davaya konu edilen ödeme emri bir idari işlemdir. Mahkemece ödeme emri ile birlikte ödenen meblağın iadesine hükmedilmiş olması da dava konusunu tazminat işlemine dönüştürmeyecektir” ifadelerine yer verildi.

Kararda ayrıca, uyuşmazlığın bir idari işlemin iptali kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulanarak, maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken nispi ücret sınırına göre karar verilmesinin hukuka aykırı olduğu belirtildi.

EMSAL NİTELİĞİ TAŞIYOR

Danıştay’ın bu kararı, trafik cezalarına yönelik ödeme emirlerine itiraz edenler açısından emsal niteliği taşırken, düşük tutarlı cezalara karşı açılacak davalarda yüksek vekalet ücreti riskine dikkat çekiyor.