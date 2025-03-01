Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iş dünyası olarak “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”nı olumlu karşıladıklarını belirtti. PKK’nın silah bırakma ve kendini feshetme çağrısının önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Avdagiç, sürecin hızlı ve net bir şekilde tamamlanmasını temenni ettiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın terörsüz bir Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çabalara dikkat çeken Avdagiç, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de bu süreçte önemli bir inisiyatif üstlendiğini belirtti.

Avdagiç, Türkiye’nin neredeyse yarım asırdır terörle mücadelede sıkıştırılmaya çalışıldığını belirterek, “Artık kardeş kanının akmadığı, alın teriyle büyüyen bir Türkiye hayal ediyoruz. Bu tarihi fırsat, ülkemizin kalkınması ve demokratikleşmesi için büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.