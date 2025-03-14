İTO'dan yapılan açıklama göre Avdagiç, odanın mart ayı meclis toplantısında küresel gelişmeleri ve iş dünyasının gündemindeki konuları değerlendirdi.

Yeni dünya paradigmasının Türkiye'nin geleceği için önemine değinen Avdagiç, "Türkiye büyük ve yerli savunma gücüyle, dirençli ve potansiyeli yüksek ekonomisiyle, sahip olduğu jeostratejik önem ve eşsiz coğrafi konumuyla dünyanın iddialı üretim üslerinden biri olacaktır. Biz, Türk iş dünyası olarak buna inanıyoruz. Şimdi bu fırsatı, doğru şekilde, deneyimli devlet adamlarımız tarafından değerlendireceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, yeni dünya düzeninde üretimin pahalı ülkelerden, ucuz lokasyonlara kaydığını, Çin ekonomisinin ucuz emek ve taklitten inovasyona geçmesiyle, eski paradigmanın da çatırdamaya başladığına dikkati çeken Avdagiç, ABD ve kimi güçlü Batı ekonomilerinin pazar yapmak istedikleri devasa Çin’in pazarı haline gelmeye başladıklarını kaydetti.

Avdagiç, dünyanın patronu olarak konumlandırılan ABD’nin "diplomasi ve yumuşak güç kullanımının" yerine, ABD Başkanı Trump'ın 2'nci dönemiyle birlikte "kaba gücü" inşa etmeye başladığını ifade etti.

"TÜRKİYE ÖNEMLİ GÜÇ OLARAK ÖNE ÇIKIYOR"

Şekib Avdagiç, Trump'ın Beyaz Saray'a döndüğünde toprak iddiası ve ekonomik tehditleri dillendirmeye giriştiğini, Kanada, Grönland, Panama Kanalı ve Gazze Şeridi'ni doğrudan Amerikan kontrolü altına almak istediğini açıkladığına işaret etti.

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından güvenliğini Washington’a ve ABD’nin patronluğunu üstlendiği NATO’ya emanet eden Avrupa’nın panikle yeni bir güvenlik inşası arayışına girmiş göründüğünü kaydeden Avdagiç, şöyle devam etti:

"Bu süreçte, Türkiye önemli bir güç olarak öne çıkıyor. Şöyle ki; Avrupalı müttefiklerine meydan okuyan Trump yönetimi, Avrupa’nın güvenliğe ilişkin vizyonunu net biçimde gösterdi. Brüksel’in, yani AB ülkelerinin, tedirginliği had safhada. Ama ABD’siz bir NATO hayaline kapılan Avrupa’nın yeni güvenlik mimarisinin inşasında basiretli davrandığını söylemek de pek mümkün değil. Bu jeopolitik gerilimler içinde NATO’nun ikinci büyük gücü olan Türkiye'nin, Avrupa ve bölgenin güvenliği ile istikrarı açısından ne derece önemli ve caydırıcı bir rol oynayacağı açıktır."

GELİŞMELER DÜNYANIN JEPOLİTİK DEHŞET DENGESİNE GİRDİĞİNİ GÖSTERİYOR

Geçmişte bu türden yakın ve sıcak tehditlerin ortada olmamasının Türkiye’nin Avrupa nezdindeki öneminin görülmemesine yol açmış olabileceğini aktaran Avdagiç, Türkiye’nin Avrupa'nın savunma kapasitesini güçlendirme çabalarının dışında bırakılmış olabileceğini ama artık yeni bir dönemin başladığını belirtti.

Avdagiç, şunları kaydetti:

"Açık olan şu ki; Türkiye, diğer birçok NATO üyesinin aksine, Varşova Paktı'nın dağılmasından sonra da silahlı kuvvetlere yatırım yaptı. Buna mecburduk çünkü, Ortadoğu'da yaşanan istikrarsızlık, Ege’de yaşanan ihtilaflar ve sınırlarımıza yönelen terör tehdidi, bunu zorunlu kılıyordu. Türkiye, son 20 yılda büyük başarıya imza attığı yerli ve milli savunma sanayisi ürünleriyle göz dolduruyor. Ayrıca, pek çok silah ve mühimmat üretimiyle de birçok ülkenin ilgi odağı haline gelmiş durumda. Türkiye’nin 2024’te 180 ülkeye 300'den fazla savunma ürünü ihraç etmiş olması, bu alandaki başarısının göstergesi. Yaşanan baş döndürücü gelişmeler, Kuzey Atlantik İttifakı’nın çatırdamaya başladığını ve dünyanın jeopolitik ‘dehşet dengesi' çağına girmiş olduğunu gösteriyor. Yine görünen o ki, Türkiye bu çağın en önemli aktörlerinden biri olmaya aday. Bu imkan aynı zamanda Türkiye ekonomisi için de büyük bir fırsat sunuyor."

"Türkiye, Avrupa ve dünyanın yeni güvenlik mimarisi açısından, her zamankinden daha önemli hale geldi"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği gibi bu tarihsel sürecin Türkiye’nin Avrupa Birliği ile entegrasyonuna katkı sağlayabileceğine dikkati çekti.

Türkiye’nin, Avrupa ve dünyanın yeni güvenlik mimarisi açısından, her zamankinden daha da önemli bir hale geldiği kanaatinde olduklarını aktaran Avdagiç değerlendirmesini şöyle tamamladı:

"Diğer yandan, Türkiye’nin hem ABD hem Rusya hem de Avrupa Birliği ile yakın ilişkileri, küresel barışın ve istikrarın tesisinde ve korunmasında güçlü bir fırsat oluşturuyor. Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğine yönelik diyalog kanallarının önündeki blokajın açılması gerekiyor. Doğru yerdeyiz, doğru zamandayız. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte Türkiye’yi dışlayan siyasi körlüğünden kurtulması, Avrupa ve dünya için vazgeçilmez bir öneme sahip olacaktır. 20 yıldır bitirilmeyen katılım müzakerelerinin pratik adımlarını atmanın zamanı çoktan gelmiştir."