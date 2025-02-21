İstanbul Tabip Odası'nın (İTO) olarak her yıl düzenlediği Dr. Ali Özyurt Basında Sağlık Ödülleri'nin kazandanlar açıklandı. SÖZCÜ, iki ödülün sahibi oldu. SÖZCÜ muhabiri Hazar Dost'un “Vurgunun ‘Menzil’i SGK” başlıklı haberi ile İpek Özbey'in Nokta Atışı programı “Doktorlar neden yurt dışına gidiyor?” bölümü ödüle layık görüldü. Ödüller, 16 Mart 2025, Pazar günü 11.00- 13.00 saatleri arasında Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

GAZETE HABER-ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

Eylem NAZLIER-Evrensel Gazetesi, “Kanser hastaları ya özele ya ölüme mahkûm” başlıklı haberi.

Gerekçe: Kanser hastalarının durumunu, tedavi olanaklarının sınırlılığını ve hastaları özel sektöre mahkûm eden sağlık politikalarını tüm boyutlarıyla ele alan kapsamlı dosya haberi sebebiyle.

KÖŞE YAZISI ÖDÜLÜ

Çiğdem TOKER- T24, “Sağlık bütçesi kimin için” başlıklı yazısı.

Gerekçe: TBMM Genel Kurulu’ndaki 2025 bütçe görüşmelerinde Sağlık Bakanlığına ayrılan bütçeyi detaylı bir şekilde analiz eden köşe yazısı sebebiyle.

TV HABER-ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

Hazar DOST-Sözcü TV, “Vurgunun ‘Menzil’i SGK” başlıklı haberi.

Gerekçe: Tarikata bağlı bir hastanenin kamuyu milyonlarca lira zarara uğratmasını görüntülerle ve belgelerle ortaya koyan oldukça dikkat çekici özel haberi sebebiyle.

TV PROGRAM ÖDÜLÜ

İpek ÖZBEY- Sözcü TV, Nokta Atışı programı “Doktorlar neden yurt dışına gidiyor?” bölümü.

Gerekçe: Doktorların yurt dışına göçünün nedenlerini tüm boyutlarıyla ele alan programı sebebiyle.

RADYO PROGRAMI ÖDÜLÜ

Sema KILIÇ- TRT Radyo 1, Zamanın Görünüşleri başlıklı radyo programı “Cumhuriyet tarihimizde salgın hastalıklarla mücadele ve öyküye izdüşümleri” bölümü.

Gerekçe: Salgınları, salgın hastalıklarla mücadeleyi ve bunlarla ilgili toplumsal ve kurumsal hafızayı işleyen programı sebebiyle.

İNTERNET HABER-ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

Sarya TOPRAK-BirGün, “İktidar kürtaj karşıtlığını besliyor: Hikayelerimiz ortak” başlıklı haberi.

Gerekçe: İktidarın kadının kendi bedeniyle ilgili söz hakkını ortadan kaldıran yaklaşımını çarpıcı bir şekilde işleyen haberi sebebiyle.

İNTERNET HABER ÖVGÜYE DEĞER HABER JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

Esra ÇİFTÇİ-Artı Gerçek, “Türkiye’de çocuklar yoksulluk kıskacında: Sağlıklı beslenme bir lüks değil hak” başlıklı haberi.

Gerekçe: Çocuk yoksulluğunu ve yetersiz beslenmenin ağır sonuçlarını verilerle ortaya koyan haberi sebebiyle.

KARİKATÜR ÖDÜLÜ

Zafer TEMOÇİN-Cumhuriyet Gazetesi.

Gerekçe:Sağlık sisteminin çarpıklığını gözler önüne seren karikatürleri sebebiyle.

Jüri üyeleri:

• Sibel Güneş – Türkiye Gazeteciler Cemiyeti adına

• Ayşegül Atakan – Eğitim ve Sağlık Muhabirleri Derneği adına

• Dilek Dindar – Görsel Medya Temsilcisi

• Fatih Polat – Yazılı Medya Temsilcisi

• Dr. Osman Küçükosmanoğlu – İstanbul Tabip Odası adına