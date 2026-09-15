İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ekmek, Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Üyesi ve Meclis Başkan Yardımcısı Selim Şimşek, ekmek üretimindeki maliyet artışlarını öne sürerek vatandaşı zora sokacak bir teklifle gündeme geldi.

Üretimde kullanılan 40’a yakın girdinin serbest piyasa koşullarında fiyatlandığını, buna karşın nihai ürün olan ekmeğin azami fiyat tarifesine tabi tutulmasını eleştiren Şimşek, mevcut fiyat onay süreçlerinin yavaşlığından dert yandı.

Yılda en az iki veya üç defa yeni fiyat tarifesi belirlemek zorunda kaldıklarını vurgulayan Şimşek, bu durumun bürokratik bir yük yarattığını savunarak ekmek fiyatlarının doğrudan enflasyon oranına endekslenmesini önerdi. Yılda birkaç kez otomatiğe bağlanacak bu fiyat artışlarını ise "zam" olarak değil, "fiyat ayarlaması" şeklinde olması gerektiğini söyledi.

Bürokrasinin aradan çıkarılarak zamların otomatiğe bağlanmasını isteyen Şimşek, sektörün yeni bir fiyat artışı için çalışmalara başladığını da duyurdu.

Şimşek, komitede karara bağlanan yeni zam talebinin kısa sürede yönetim kuruluna sunulacağını söyledi.

Ruhsatsız fırınların yasal işletmelere zarar verdiğini belirterek denetimlerin artırılmasını ve kapatılmalarını isteyen Şimşek; zincir marketlerdeki %5'lik iade hakkının sıfırlanmasını, ayakta satılan ekmekteki KDV karmaşasının son bulmasını, kentsel dönüşümde ruhsat haklarının korunmasını ve meslek liselerinde ekmekçilik bölümleri açılarak sektöre ucuz iş gücü sağlanmasını talep etti.